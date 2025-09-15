Estafadores suplantan a sacerdotes en Zamora para pedir dinero

La Diócesis de Zamora ha emitido una importante advertencia dirigida a los fieles y a la ciudadanía en general, tras detectar intentos de estafa que involucran a personas que se hacen pasar por sacerdotes con el fin de solicitar dinero de forma fraudulenta.

En los casos reportados, los estafadores contactan a las víctimas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales, simulando ser sacerdotes o representantes diocesanos. Usando pretextos como ayudas solidarias, emergencias o supuestas obras benéficas, buscan engañar a los fieles para que realicen transferencias económicas o entregas de dinero en efectivo.

Desde la Diócesis de Zamora, se recuerda de forma clara y categórica que ningún sacerdote ni responsable diocesano pedirá jamás dinero de forma privada por estos medios. Las campañas oficiales siempre se comunican a través de canales verificados y públicos, con total transparencia.

¿Qué hacer si recibe una llamada o mensaje sospechoso?

Ante cualquier situación que despierte dudas, la Diócesis de Zamora recomienda seguir estos tres pasos esenciales:

-No responda ni entregue dinero. Evite cualquier diálogo o justificación con la persona que hace la petición.

-Cuelgue de inmediato y rechace la solicitud. No se deje intimidar ni manipular.

-Denuncie el intento de estafa ante las autoridades competentes. Esto ayuda a evitar que otras personas caigan en el engaño.

Además, se solicita a toda la comunidad colaborar difundiendo esta advertencia, especialmente entre las personas mayores o más vulnerables, quienes suelen ser blanco frecuente de este tipo de fraudes. La información es la mejor defensa frente a los engaños.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

La Diócesis de Zamora agradece el compromiso de todos aquellos que ayudan a proteger a su comunidad. Desde la institución recuerdan que la fe no debe ser utilizada como herramienta de manipulación, y que la mejor forma de responder a estos hechos es con precaución, denuncia y solidaridad.