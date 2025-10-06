COPE
Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (4-5 octubre 2025)

Derrota del Zamora en Tenerife en un duelo en el que se quedó con diez jugadores desde el minuto uno

Rufo Lucero en un lance del partido con el Zamora

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

C.D. TENERIFE 3 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 1 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 0

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

C.D. SARIEGOS DEL BESNESGA 0 C.D. NONAME 2

ZAMORA C.F. “B” 3 MORALEJA C.F 0

C.D. BENAVENTE 4 C.D.F. HELMÁNTICO 1

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

BETIS C.F. 3 U.D. SAN LORENZO C.D. 1

ZAMORA C.F. 2 S.D. PONFERRADINA 2

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

ZAMORA C.F. 6 C.D. COLEGIOS DIOCESNOS “B” 2

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2 C.D. CALASANZ DE SORIA 2

ZAMORA C.F. 4 C.D. LINKO 1

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BOVEDANA 1 OLÍMPICO DE LEÓN “B” 1

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

CAPISCOL C.F. “B” 0 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

C.D. TIERNO GALVÁN 4 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3

RIVER ZAMORA F.S. 2 VILALBA F.S. 5

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. “B” 6 TREPALIO LEÓN SALA 2

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B” 1 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 101 TIZONA BURGOS 95

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO

ZAMARAT 71 C.B. ARDOI 79

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 27 COVADONGA 30

