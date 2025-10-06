Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (4-5 octubre 2025)
Derrota del Zamora en Tenerife en un duelo en el que se quedó con diez jugadores desde el minuto uno
Zamora - Publicado el
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. TENERIFE 3 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 1 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. SARIEGOS DEL BESNESGA 0 C.D. NONAME 2
ZAMORA C.F. “B” 3 MORALEJA C.F 0
C.D. BENAVENTE 4 C.D.F. HELMÁNTICO 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
BETIS C.F. 3 U.D. SAN LORENZO C.D. 1
ZAMORA C.F. 2 S.D. PONFERRADINA 2
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F. 6 C.D. COLEGIOS DIOCESNOS “B” 2
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2 C.D. CALASANZ DE SORIA 2
ZAMORA C.F. 4 C.D. LINKO 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BOVEDANA 1 OLÍMPICO DE LEÓN “B” 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
CAPISCOL C.F. “B” 0 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
C.D. TIERNO GALVÁN 4 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3
RIVER ZAMORA F.S. 2 VILALBA F.S. 5
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. “B” 6 TREPALIO LEÓN SALA 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B” 1 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 101 TIZONA BURGOS 95
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
ZAMARAT 71 C.B. ARDOI 79
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 27 COVADONGA 30