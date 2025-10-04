COPE
La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (4-5 octubre 2025)

El Zamora CF visita este sábado a las 21.00 horas al Club Deportivo Tenerife, el rival a batir del grupo I de la Primera RFEF

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

C.D. TENERIFE-ZAMORA C.F. (Sábado 21.00 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO – C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

C.D. SARIEGOS DEL BESNESGA-C.D. NONAME (Sábado 16.30 horas)

ZAMORA C.F. “B”-MORALEJA C.F (Sábado 16.00 horas)

C.D. BENAVENTE -C.D.F. HELMÁNTICO (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

BETIS C.F.-U.D. SAN LORENZO C.D. (Domingo 17.00 horas)

ZAMORA C.F.-S.D. PONFERRADINA (Domingo 12.30 horas)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

ZAMORA C.F. -C.D. COLEGIOS DIOCESNOS “B” (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA -C.D. CALASANZ DE SORIA (Domingo 12.00 horas)

ZAMORA C.F. -C.D. LINKO (Sábado 12.30 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BOVEDANA -OLÍMPICO DE LEÓN “B” (Domingo 12.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

CAPISCOL C.F. “B”- C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 15.15 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

C.D. TIERNO GALVÁN-CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S.(Viernes 20.30 horas)

RIVER ZAMORA F.S.-VILALBA F.S. (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. “B” -TREPALIO LEÓN SALA (Domingo 12.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B”-C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Domingo 18.00 horas)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA -TIZONA BURGOS (Sábado 17.30 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO

ZAMARAT -C.B. ARDOI (Sábado 20.30 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA -COVADONGA (Domingo 12.00 horas)

