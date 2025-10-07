Doble crimen en Lorca: Hallan un cadáver amordazado en un maletero y encuentran otro cuerpo tiroteado en una casa

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo

La Guardia Civil ha asumido la investigación de un doble crimen ocurrido este martes en una zona rural de Lorca y en el que las muertes pueden tener relación.

En el interior de una casa del paraje de El Cantal ha sido hallado por la tarde el cuerpo sin vida de un varón con signos de violencia por arma de fuego.

Minutos después ha sido hallado en el núcleo urbano de Ramonete otro cadáver, éste en el interior del maletero de un vehículo.

La segunda víctima también es un varón y presentaba signos de violencia, también por arma de fuego.

La Guardia Civil ha decretado secretas las diligencias y solo ha trascendido que investiga la posible relación entre ambas muertes.