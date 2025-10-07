Doble crimen en Lorca: Hallan un cadáver amordazado en un maletero y encuentran otro cuerpo tiroteado en una casa
El primero en la pedanía de Ramonete, el segundo en el paraje rural de El Cantal. La Guardia Civil ha declarado secretas las diligencias pero investiga la supuesta relación de los dos sucesos
Lorca - Publicado el
1 min lectura
Título clave
La Guardia Civil ha asumido la investigación de un doble crimen ocurrido este martes en una zona rural de Lorca y en el que las muertes pueden tener relación.
En el interior de una casa del paraje de El Cantal ha sido hallado por la tarde el cuerpo sin vida de un varón con signos de violencia por arma de fuego.
Minutos después ha sido hallado en el núcleo urbano de Ramonete otro cadáver, éste en el interior del maletero de un vehículo.
La segunda víctima también es un varón y presentaba signos de violencia, también por arma de fuego.
La Guardia Civil ha decretado secretas las diligencias y solo ha trascendido que investiga la posible relación entre ambas muertes.
Escucha en directo
COPE LORCA
"Colocar la votación del embargo de armas a Israel justo el día que se cumplen dos años de la matanza de Hamás es perverso, inhumano y aberrante"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h