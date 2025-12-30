Valladolid se viste de nieve e historia para recibir a los Reyes Magos: Así será la llegada de Sus Majestades a la ciudad

Irene Carvajal, teniente de alcalde y concejal de Cultura, ofrece los detalles de la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes de Oriente

La ciudad de Valladolid ya está preparada para recibir a Sus Majestades de Oriente este 5 de enero con un desfile que este año tiene como protagonistas la nieve y la historia local. Un total de 508 personas formarán la comitiva que partirá a las 18.30 horas del paseo de los Filipinos para llegar a la Plaza Mayor, donde los Reyes Magos realizarán su tradicional ofrenda.

Un desfile lleno de magia y homenajes

La Policía Municipal de Valladolid, que conmemora los 200 años de su fundación, encabezará la cabalgata como homenaje. Tras ellos, desfilará un espectacular pavo real de globos, una creación de Globoescultura que evoca a uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad: el Campo Grande.

La magia continuará con la presencia de hadas luminosas y un carruaje de caballos con 16 niños, seguido por varios vehículos de Renault. La marca automovilística celebra así el 75 aniversario de la instalación de la fábrica Fasa en la capital vallisoletana.

Un manto de nieve sobre Valladolid

La nieve será el elemento central del desfile, cubriendo las calles con un manto invernal gracias a la compañía francesa Friends y sus grandes copos de nieve. La temática continuará con una barcaza de marineros y una familia de cisnes de globo, que de nuevo hacen un guiño a la fauna del Campo Grande.

Un emisario real sobre una carroza con campanas anunciará la inminente llegada de los Reyes, precediendo a la compañía belga Theater Tol, que contribuirá a la atmósfera onírica con sus apariciones blancas. El recorrido también contará con una dulce sección de caramelos, con bastones de azúcar y piruletas gigantes.

Las carrozas de los Reyes Magos cerrarán el desfile, acompañadas por los tamborileros de las compañías Moz Drums y Friends. En el cortejo participan también niños de varios colegios, la Escuela Municipal de Música de Valladolid y la asociación Valladolid Patina, que repartirá 2.000 kilos de caramelos sin gluten.

En la cabalgata, organizada por el Ayuntamiento a través de la Fundación Municipal de Cultura y patrocinada por Renault Group, también participan niños de la ONCE y familiares de trabajadores de Renault y de la Policía Municipal.