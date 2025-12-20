Viloria (Valladolid) celebra su tradicional "Cabalgata Motera Solidaria" para ayudar a los niños hospitalizados

La localidad de Viloria celebrará el próximo 20 de diciembre la VIII Cabalgata Motera Solidaria, una jornada festiva y benéfica organizada por el club Moteros de Viloria. El principal objetivo es la recogida de juguetes nuevos y material escolar que serán entregados por la Asociación Campanilla a los niños hospitalizados en las plantas de pediatría de Valladolid.

Una jornada repleta de actividades

El evento, de carácter abierto, familiar y solidario, contará con un programa de actividades durante todo el día, sin necesidad de inscripción previa. La jornada comenzará a las 10:00 horas con una ruta libre de motos desde la Plaza Mayor. Durante el día habrá también actividades infantiles, degustaciones, música en directo y sorteos.

Uno de los momentos más esperados llegará por la tarde, cuando los moteros, disfrazados de Papá Noel, hagan su entrada en la localidad. Esta llegada estará acompañada de un espectáculo infantil con luces, sorpresas y regalos para los más pequeños.

Contribuir a que ningún niño se quede sin regalo estas fechas" Ricardo Asociación Motera Viloria

Un evento consolidado

La iniciativa ha sido presentada en la Diputación de Valladolid por el diputado Roberto Migallón, el alcalde de Viloria, Francisco Fernández, y representantes de la Asociación Campanilla y el Club Moteros de Viloria. Desde la organización hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para "contribuir a que ningún niño se quede sin regalo estas fechas".

Gracias a la implicación del tejido asociativo, colaboradores y vecinos, la cabalgata se ha convertido en una cita consolidada del calendario navideño en la comarca. La VIII Cabalgata Motera Solidaria de Viloria combina así motor, tradición navideña y solidaridad con un objetivo claro: llevar ilusión a quienes más lo necesitan.