Valladolid reduce su deuda pública con una amortización anticipada de 9,6 millones de euros
El consistorio aprueba esta operación con cargo al presupuesto de 2025 para fortalecer las finanzas públicas y reducir la carga de intereses futuros
Valladolid - Publicado el
1 min lectura1:45 min escucha
El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la amortización anticipada y parcial de la deuda municipal por un importe de 9.633.347 euros. Según ha explicado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, la operación se realizará con cargo al Presupuesto municipal de 2025 y se enmarca en la gestión responsable de la deuda pública del consistorio.
Ahorro y sostenibilidad financiera
Esta medida, que cumple con lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuenta con los informes favorables de la Intervención municipal. Tal y como ha señalado Blanco, "esta medida contribuirá a mejorar el perfil de endeudamiento del Ayuntamiento y a reforzar la sostenibilidad futura de las finanzas públicas".
La operación de amortización anticipada no tendrá coste financiero adicional para las arcas municipales. Además, supondrá un importante ahorro de intereses a pagar a partir del ejercicio 2026, optimizando así los recursos públicos de la ciudad.
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid
Reducción de la deuda viva
Una vez se formalice este pago, la deuda viva del Ayuntamiento de Valladolid se situará en 139.420.446 euros a 31 de diciembre de 2025. Esta cifra representa una notable disminución frente a los 158.622.312 euros que el consistorio registraba a cierre del ejercicio de 2022.
