Valladolid reduce su deuda pública con una amortización anticipada de 9,6 millones de euros

Francisco Blanco, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valladolid sobre la amortización de la deuda municipal

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la amortización anticipada y parcial de la deuda municipal por un importe de 9.633.347 euros. Según ha explicado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, la operación se realizará con cargo al Presupuesto municipal de 2025 y se enmarca en la gestión responsable de la deuda pública del consistorio.

Ahorro y sostenibilidad financiera

Esta medida, que cumple con lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuenta con los informes favorables de la Intervención municipal. Tal y como ha señalado Blanco, "esta medida contribuirá a mejorar el perfil de endeudamiento del Ayuntamiento y a reforzar la sostenibilidad futura de las finanzas públicas".

La operación de amortización anticipada no tendrá coste financiero adicional para las arcas municipales. Además, supondrá un importante ahorro de intereses a pagar a partir del ejercicio 2026, optimizando así los recursos públicos de la ciudad.

Esta medida contribuirá a mejorar el perfil de endeudamiento y a reforzar la sostenibilidad futura de las finanzas públicas" Francisco Blanco Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid

Reducción de la deuda viva

Una vez se formalice este pago, la deuda viva del Ayuntamiento de Valladolid se situará en 139.420.446 euros a 31 de diciembre de 2025. Esta cifra representa una notable disminución frente a los 158.622.312 euros que el consistorio registraba a cierre del ejercicio de 2022.