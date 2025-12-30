El Ayuntamiento de Valladolid anuncia las nuevas ayudas ‘Volvemos a Valladolid’ de hasta 10.000 euros para el retorno del talento

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas económicas para facilitar el retorno del talento vallisoletano que desarrolla su carrera profesional fuera de Castilla y León. El anuncio, realizado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, se ha enmarcado en el I Encuentro de la Red de Embajadores de Valladolid, donde se han presentado las becas del programa ‘Volvemos a Valladolid 2025-2026’, que contemplan hasta 10.000 euros por beneficiario.

Una red para la proyección internacional

El Ayuntamiento ha recuperado esta Red, creada en 2009, como una herramienta estratégica para conectar con los vallisoletanos en el extranjero. Actualmente, cuenta con 130 embajadores residentes en más de 35 países. El alcalde ha afirmado que “son los mejores prescriptores y representantes de Valladolid en el exterior”, y ha destacado la importancia de transformar la “fuga de talento” en “exportación de talento”.

Requisitos y plazos de las ayudas

Las ayudas, gestionadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), podrán ser solicitadas por personas que hayan nacido o residido en Valladolid al menos 12 meses y que hayan trabajado fuera de la comunidad durante un mínimo de un año. La convocatoria exige el compromiso de establecer su residencia en la ciudad durante al menos dos años. El plazo para quienes hayan regresado en 2025 está abierto hasta el 31 de enero, mientras que para los que vuelvan en 2026 será hasta el 30 de noviembre.

El testimonio del talento QUE NACE EN VALLADOLID

Uno de los momentos más destacados del encuentro ha sido la entrega del reconocimiento como Embajadora de Honor a la economista Almudena Sevilla, quien ha reflexionado sobre su trayectoria. Sevilla ha recordado su infancia en la España de los 70 y 80, una época de profundos cambios que despertó su “curiosidad por entender las contradicciones” sociales y la impulsó a salir al extranjero.

El contexto social y cultural en el que vivimos determina lo lejos que podemos llegar como personas" Almudena Sevilla Embajadora de Honor

Sus experiencias fuera de España la convencieron de que “el contexto social y cultural en el que vivimos determina lo lejos que podemos llegar como personas”, una idea que ha marcado su investigación académica sobre las normas sociales y los estereotipos de género. Sevilla ha aportado datos como que, aunque las universitarias superan a los universitarios desde 2003, solo entre un 15 % y un 30 % de los ingenieros son mujeres, lo que repercute en la brecha salarial.

Es verdad que se necesita un apoyo institucional" Almudena Sevilla Embajadora de Honor

La economista ha celebrado las ayudas al retorno, pero ha señalado que, aunque siempre ha mantenido la conexión, “es verdad que se necesita un apoyo institucional”. Por ello, ha propuesto que se habiliten también ayudas para fomentar colaboraciones con profesionales en el exterior, ofreciéndose a tejer puentes y facilitar conexiones con instituciones internacionales. El acto ha contado con el respaldo de las universidades y la patronal, reforzando la apuesta de la ciudad por el desarrollo basado en el talento y la cooperación.