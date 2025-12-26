La Mesa de la Automoción respalda la flexibilización europea para 2035 y refuerza el papel de Valladolid como polo industrial del sector

La Mesa Municipal de la Automoción, presidida por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha analizado el impacto en el sector local del nuevo paquete de medidas presentado por la Comisión Europea, que introduce mayor flexibilidad en los objetivos de emisiones para 2035. Una decisión que, según ha señalado el regidor, “abre un escenario más realista para la transición del sector sin poner en riesgo su competitividad ni el empleo”.

Y se genera así la posibilidad de comercialización, a partir de 2035, de nuevas tecnologías, además del vehículo eléctrico, como el hidrógeno, el bio combustible o combustibles sintéticos y la hibridación.

Es una de las medidas para el sector del automóvil que ha lanzado la Comisión y que ha presentado el eurodiputado castellano y leonés, Raúl de la Hoz.

La nueva propuesta europea plantea que, a partir de 2035, las emisiones de CO₂ del sector se deberán reducir hasta un 90% respecto a los niveles actuales, en lugar del 100% inicialmente previsto, lo que supone un importante ajuste para la industria.

La Comisión ha señalado que este paquete sobre el sector del automóvil busca “apoyar los esfuerzos del sector en la transición hacia una movilidad limpia y establecer un marco político ambicioso pero pragmático para garantizar la neutralidad climática y la independencia estratégica para 2050, al tiempo que proporciona más flexibilidad a los fabricantes”.

La idea es permitir la venta de este tipo de vehículos de gasolina, de forma limitada para mantener la industria automotriz europea competitiva y flexible, aunque aún deben negociarse y aprobarse estos cambios que modifican el Pacto Verde original, manteniendo el objetivo de cero emisiones netas en el futuro.

A este respecto, según ha señalado el diputado del Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, “la Comisión Europea ha entendido que la transición ecológica no puede hacerse de espaldas a la realidad industrial ni al empleo. Reducir emisiones no debe significar desmantelar capacidades productivas”.

Asimismo, Carnero ha afirmado que “mirar al futuro no es imponer un único modelo de movilidad, sino apostar por la innovación, la neutralidad tecnológica y la capacidad de nuestra industria para adaptarse y competir sin abandonar los compromisos y retos medioambientales”.

Sobre el impacto que pueda tener para la ciudad, el alcalde ha dejado claro que “para Valladolid, esta flexibilización llega en un momento especialmente oportuno, cuando nuestras plantas están acometiendo inversiones estratégicas ligadas a los nuevos sistemas de propulsión sostenibles. Hablamos de decisiones que afectan a miles de familias. Por eso defendemos una transición ordenada y justa, que reduzca emisiones sin destruir empleo ni tejido industrial”.

Los cambios propuestos por la Comisión Europea implican:

Flexibilidad para combustión: Se permitiría la venta limitada de coches con motor de combustión interna (ICE), híbridos enchufables (PHEV) y extensores de autonomía más allá de 2035, no solo vehículos eléctricos (EV) y de hidrógeno.

Objetivo de emisiones: En lugar reducir el 100% de CO₂ en 2035, se apunta a una reducción del 90%.

Apoyo industrial: La medida busca dar un ‘salvavidas’ a la industria europea, apoyando la fabricación y los puestos de trabajo, y respondiendo a presiones del sector y de algunos países.