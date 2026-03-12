Portillo lidera la unión del Huesca antes del decisivo viaje a Málaga

La SD Huesca ha cerrado filas antes de la trascendental visita del domingo a La Rosaleda. El club ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en el vuelo chárter organizado para el desplazamiento a Málaga, un viaje que se ha convertido en un símbolo de la unión entre equipo y afición. Uno de los capitanes, Francisco Portillo, ha sido el encargado de poner voz al sentir del vestuario, que ha realizado un esfuerzo económico para que más seguidores puedan acompañarlos.

El futbolista malagueño ha explicado que la plantilla ha sufragado parte del coste del viaje con 5.000 euros y ha renunciado a las entradas que el club les reserva para familiares. Este gesto ha permitido que más aficionados se sumen a la expedición. "Es un gesto un poco de unión, de ver todos los desplazados, ver que nosotros también estamos haciendo un esfuerzo", ha señalado Portillo, que insiste en que "estamos todos en el mismo barco".

Autocrítica y defensa del entrenador

En un momento delicado, con el equipo en puestos de descenso, Portillo ha salido también en defensa del entrenador, 'Bolo' Pérez. "Si las cosas no salen bien, no es culpa de del míster o de otra persona, es culpa de todos". El centrocampista ha hecho un ejercicio de autocrítica en nombre del equipo: "Todos somos autocríticos, yo el primero, sabemos que no estamos dando todo lo que tenemos ni lo que podemos dar".

A pesar de la mala racha, el veterano jugador ha querido lanzar un mensaje de optimismo, recordando que todavía "quedan 13 partidos y es la hora, es la hora de dar todo". Portillo reconoce que la situación genera "un poco de ansiedad", pero apela a la calma y la experiencia. "Hay gente muy experimentada que somos los que tenemos que dar calma a la situación, saber que todavía queda muchísimo y, como he dicho, estamos a tiempo de todo".