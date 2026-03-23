Zamora amplía ‘EsperanZa’: la exposición de Las Edades del Hombre se queda hasta mayo

La exposición ‘EsperanZa’, XXVIII edición de la Fundación Las Edades del Hombre, permanecerá abierta en Zamora hasta el próximo domingo 3 de mayo, tras el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Fundación, Jesús Vidal Chamorro, durante su visita a la Catedral de la ciudad. La decisión llega en un momento clave, cuando la ciudad se prepara para recibir una gran afluencia de turistas con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

Éxito de público y prórroga estratégica

Desde su apertura el pasado 16 de octubre, la muestra ha recibido más de 130.000 visitantes, con un aumento significativo en las últimas semanas, donde cerca de 12.000 personas han recorrido la exposición coincidiendo con la mejora del tiempo primaveral. La ampliación no solo responde al éxito de público, sino también a la necesidad de recuperar semanas afectadas por las condiciones meteorológicas de enero y febrero, que limitaron la llegada de visitantes.

Jesús Vidal Chamorro destacó que prorrogar la exposición no es sencillo, debido a la complejidad de los contratos de préstamo de las obras, pero subrayó que el esfuerzo realizado por la Fundación y las instituciones colaboradoras permitirá maximizar el impacto cultural y turístico de ‘EsperanZa’.

Obras y recorrido de la exposición

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre reúne 85 obras de destacados artistas clásicos y contemporáneos, entre ellos El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete, Salzillo, y creaciones de autores contemporáneos como Venancio Blanco y Pablo Gargallo. Por primera vez en la historia de la exposición, se incluyen piezas de Diego de Velázquez, con una Inmaculada procedente de Sevilla, y de Pablo Picasso, con una Anunciación del Museo Picasso de Barcelona, así como obras de artistas zamoranos de renombre como Antonio Pedrero, Tomás Crespo, Ele Pozas o Satur Vizá.

Ángel García Mañueco, después de ofrecer la rueda de prensa

El recorrido se distribuye entre la Catedral de El Salvador y la Iglesia de San Cipriano, organizando las obras en varios momentos temáticos: Pasión, Resurrección y Misión, permitiendo al visitante seguir un relato artístico y espiritual completo. Además, esta edición incorpora experiencias inmersivas de realidad virtual y programas educativos para escolares y familias.

Horarios y entradas

La exposición mantiene un horario amplio, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con posibles ampliaciones en días de mayor afluencia. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de la Catedral y de la Iglesia de San Cipriano, así como a través de la página web oficial de Las Edades del Hombre, donde también se puede consultar información sobre descuentos, visitas guiadas y actividades complementarias.

La prórroga hasta el 3 de mayo supone una excelente noticia para Zamora y su provincia, ofreciendo más tiempo para disfrutar del patrimonio, un impulso al turismo y un efecto positivo en la economía local, consolidando la ciudad como uno de los destinos culturales más importantes de Castilla y León en esta primavera.