Carlos Lumbreras desata la locura y revive a Osasuna Promesas en un final de infarto: "Con el 2-2, ya ves las caras y dices, vamos a espabilar, porque si no, se nos va"

Osasuna Promesas ha conseguido una de las victorias más importantes y trepidantes de la temporada este fin de semana. El equipo filial se reencontró con el triunfo en Tajonar en un partido que fue un auténtico carrusel de emociones, especialmente en su tramo final. Uno de sus grandes protagonistas, Carlos Lumbreras, ha valorado un resultado que supone "un subidón" para el equipo. "Ganar siempre sienta bien, pero ganar así, mola", ha reconocido el jugador.

Un partido absolutamente loco

El encuentro tuvo un guion muy extraño. Osasuna Promesas se puso por delante y contó con un jugador más desde el minuto 20, pero esa ventaja numérica, según Lumbreras, "casi hasta nos vino peor". Tras una primera parte sin goles, dos tantos de Dani adelantaron al filial (2-0). Sin embargo, el rival logró empatar el choque con goles en los minutos 75 y 90, llevando el 2-2 al marcador. "De dentro se sufre, y más cuando te pones con cierta ventaja", ha confesado Lumbreras.

Con el 2-2, ya ves las caras y dices, vamos a espabilar, porque si no, se nos va" Carlos Lumbreras Osasuna Promesas

Fue en ese momento cuando Carlos Lumbreras saltó al campo para cambiar el destino del partido. Su entrada fue determinante en un final apoteósico. "Con el 2-2, ya ves las caras y dices, vamos a espabilar, porque si no, se nos va después de todo el partido con la ventaja", ha explicado. El equipo reaccionó y el propio Lumbreras fue clave asistiendo en el 3-2 y marcando el 4-2 que parecía dar la tranquilidad, aunque el rival aún recortaría distancias para un 4-3 final. "Ellos intentaban también ir a por el tercero (...) y dejaban varios espacios atrás que supimos aprovechar al final", ha añadido.

Una temporada para curtirse

Esta victoria llega en un año que el propio futbolista califica como "duro". Lumbreras considera que los resultados no han sido justos con el juego del equipo. "Se puede ver cómo el equipo en cada partido compite, no son en casi ningún caso resultados abultados, y siempre estamos ahí hasta el final". Sin embargo, no lo achaca todo a la mala fortuna. "Si ya se van acumulando, iguales más cosas de concentración o de algún fallo que tengamos que se pueda ir cambiando", ha reflexionado.

Ya llegas a una categoría que el nivel es muy alto y igual con lo que haces no te da" Carlos Lumbreras Osasuna Promesas

Pese a las dificultades, Lumbreras cree que es una temporada que les va a "curtir" y "enseñar", sobre todo a los más jóvenes. "Hay mucha gente nueva este año", ha señalado, destacando el gran salto de nivel de la categoría. "Ves que, por mucho que hagas las cosas bien y trabajes semanas y semanas, también ya llegas a una categoría que el nivel es muy alto y igual con lo que haces no te da, y hay que meterle más caña".

En el plano personal, ha admitido haber perdido algo de protagonismo tras un buen inicio de año, pero se mantiene preparado. "En el equipo hay mucha competencia, hay gente muy buena, y a mí me está tocando ahora aportar con otros ratos". Su actuación de este fin de semana es el mejor ejemplo de ello: "Nunca es dejar de estar ahí preparado y ya ves como este finde que igual pensaba que cuando menos podía ser, pues ha llegado". Un gol y una asistencia que son una inyección de moral para él y para un equipo que, como dice, "aún estamos vivos".