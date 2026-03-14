Valladolid se prepara para una primavera "peligrosa" por la esperada proliferación de plagas

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene un programa constante de lucha contra las plagas en la ciudad, coordinado por el servicio de Salud Pública. La aparición de pegatinas en las alcantarillas indica que se ha realizado un tratamiento, una acción que ha detallado Dionisio Villagrá, director del servicio, en una entrevista en Mediodía COPE Valladolid. Principalmente, estos avisos confirman que la brigada de zoonosis ha actuado contra roedores y cucarachas.

Un control geolocalizado y transparente

El procedimiento es más complejo de lo que parece, según Villagrá. Los operarios introducen biocidas en el sistema de saneamiento de la ciudad y en otros registros, como los de telefónica o eléctricos. Paralelamente, se realiza una geolocalización del punto tratado, y los datos se suben a un mapa interactivo en la página web del Ayuntamiento, permitiendo a los ciudadanos comprobar los tratamientos que se realizan a diario.

Estos controles programados se efectúan dos veces al año en todos los barrios de Valladolid. A mayores, se atienden las quejas y sugerencias de los vecinos, que son "muy frecuentes y abundantes en, sobre todo, segundo y tercer trimestres del año". Entre las zonas con más avisos se encuentran el barrio de Arturo Iríes, por la presencia de cucarachas o ratas, y las zonas próximas a colegios e institutos por los restos de comida que atraen a los animales.

Se prevé una primavera un poquito peligrosa en cuanto a proliferación de especies plaga" Dionisio Villagrá DIrector del servicio de Salud Pública

Una primavera complicada a la vista

Control de plagas

Aunque es "un poquito precoz para avanzar resultados", el servicio ya ha cubierto en torno al 20 por 100 del tratamiento programado en los barrios. Las previsiones para los próximos meses no son optimistas. "Se prevé una primavera un poquito peligrosa en cuanto a proliferación de especies plaga por las abundantes lluvias que ha habido y porque se prevé también, según la AEMET, un incremento de temperaturas", advierte Villagrá. Este escenario favorece la proliferación tanto de insectos como de roedores.

En palomas los datos están en torno a las 3000 palomas capturadas" Dionisio Villagrá DIrector del servicio de Salud Pública

Palomas y conejos, también en el punto de mira

Además de roedores e insectos, el servicio de Salud Pública actúa sobre otros animales que suponen un riesgo para la salud pública, como palomas y conejos. Para las palomas se emplean sistemas antiposado, el cerramiento de inmuebles en desuso para evitar que se conviertan en "palomares urbanos" y la colocación de jaulas de captura en puntos estratégicos. Para los conejos, se cuenta con la colaboración de cuadrillas de cazadores con hurón y red.

Según los datos más recientes aportados por Villagrá, correspondientes a 2025, el trabajo ha sido "muy efectivo". Se capturaron en torno a 7.700 conejos en el municipio con 18 cuadrillas autorizadas, y en el caso de las palomas, "los datos están en torno a las 3.000 palomas capturadas". A pesar de ello, el director del servicio aclara que el número de capturas se mantiene más o menos estable de un año para otro, aunque las condiciones de este año podrían alterar la tendencia.