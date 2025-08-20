Valladolid empieza a prepararse para sus Fiestas

A tres semanas de que las jugadoras del Colina Clinic El Salvador y las patinadoras del Club de Patinaje en Línea Valladolid den el pistoletazo de salido a las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en el pregón, la ciudad empieza ya a calentar motores, como muchos vecinos habrán visto. Y es que son varias zonas en las que ya se pueden ver las casetas de la feria de día, que en su 25 aniversario cuentan con una nueva imagen unificada que tiene en cuenta a las personas con movilidad reducida. "Vamos a apostar por una imagen renovada que dé uniformidad a la Feria, y por una cosa que para nosotros es muy importante, que es la accesibilidad: todas las casetas nuevas incorporan una zona accesible en la que las personas con silla de ruedas se puedan acercar a una barra para consumir directamente en la caseta, y un montón de mostradores a lo largo de las zonas de Feria de Día para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de nuestra feria", nos contaba en COPE Blanca Jiménez, Concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

"Vamos a apostar por una imagen renovada que dé uniformidad a la Feria, y por una cosa que para nosotros es muy importante, que es la accesibilidad" Blanca Jiménez

Concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad

La Feria de Folklore y Gastronomía también estrena su cambio de imagen después de 26 años con el nuevo recinto José Luis Bellido, en honor al presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León, situado en frente del estadio José Zorrilla, muy cerca de donde se ha realizado desde el año 1999, con espacio para hasta 10.000 personas, y unas condiciones que desde el Ayuntamiento se consideran mucho mejores, tanto para los establecimientos como para los consumidores. La programación de esta feria se mantiene igual que en años anteriores, pero se espera que el nuevo recinto mejore la experiencia de todos los asistentes.

LOS CONCIERTOS DE LA PLAZA MAYOR

Uno de los grandes atractivos de la Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo son sin duda los conciertos de la Plaza Mayor, que este año cuentan con un cartel muy variado y de alto nivel lleno de artistas nacionales e internacionales de renombre, construido pensando en todo tipo de públicos. Desde el Ayuntamiento las expectativas son muy altas y se espera que un año más tanto los vecinos de Valladolid como los vecinos de otras partes de España se acerquen a la Plaza Mayor hasta llenarla todos los días. También se hace hincapié en los teloneros, todos ellos de Valladolid, que van a trabajar para hacer de estas fiestas un evento muy especial.

ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS

Las personas que no quieran desplazarse hasta el centro también tienen opciones en sus barrios con una serie de actividades dirigidas al público familiar que podrán consultarse en el programa de fiestas, que esta misma semana empezará a llegar a los buzones de los vallisoletanos. Desde el año pasado se está haciendo un esfuerzo desde el Ayuntamiento para descentralizar las actividades "Sabemos que son días especiales en los que muchas veces los padres no quieren desplazarse al centro, y van a poder encontrar actividades desde teatro infantil, actividades musicales... Todo tipo de actividades para disfrutar en familia, pero sobre todo los más pequeños" declaraba en COPE Blanca Jiménez, Concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.