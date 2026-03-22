Valladolid eleva su Semana Santa con el estreno del oratorio ‘La Pasión de Jesús Nazareno’

La Fundación UNIR ha presentado el oratorio “La Pasión de Jesús Nazareno”, una obra original compuesta por el vallisoletano Ernesto Monsalve que se estrena el próximo 4 de abril, Sábado Santo, a las 19:15 horas. El estreno tendrá lugar en la Iglesia Conventual de San Pablo de Valladolid y contará con más de 200 intérpretes en escena.

Un evento conmemorativo y visual

La iniciativa se enmarca en el 425 Aniversario de la Primera Procesión Documentada de Jesús Nazareno en Valladolid y el 350 Aniversario de su actual Iglesia. Por este motivo, la imagen de Jesús Nazareno presidirá el concierto desde el altar de San Pablo y un vídeo-mapping creado por Xtrañas Producciones se proyectará sobre el fondo del templo para recrear las escenas de la Pasión.

“La Pasión de Jesús Nazareno nace del anhelo de la cofradía y la visión artística de Ernesto Monsalve. Es una oportunidad única para ver a nuestro titular en un marco arquitectónico distinto, manteniendo vivo un culto que Valladolid sostiene desde hace más de tres siglos”, ha explicado Alberto Muñoz, presidente de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La Pasión de Jesús Nazareno nace del anhelo de la cofradía y la visión artística de Ernesto Monsalve" Alberto Muñoz Pte de la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús Nazareno

«Fe, cultura y tradición» se unen en el oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno' https://t.co/pgIy0AMEcg — ABC Castilla y León (@ABC_CastyLeon) March 18, 2026

Más de 200 artistas en escena

El texto del oratorio se basa en el Oficio de Pasión de San Francisco y en el Evangelio según San Juan, en el marco del Año Jubilar Franciscano 2026. La partitura está escrita para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta, con una duración de 75 minutos. Participarán los solistas Olivier Benoît, Alain Damas, Aurora Peña y David Gascón, junto a coros de La Rioja, Zamora, Valladolid y Madrid y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha destacado que “si hay un hecho identitario de nuestra ciudad es, precisamente, la Semana Santa, donde confluyen fe, tradición y un destacado patrimonio”. En este contexto, ha añadido, la obra es “una actuación única que se estrenará en Valladolid, en la que se hermanan la música y el paso de Jesús Nazareno”.

“Presentar una obra de esta envergadura es algo excepcional en 2026, y nos retrotrae solemnemente a los tiempos en que música nueva era encargada y presentada para celebrar cada efeméride”, ha señalado Ernesto Monsalve, director del oratorio. Con esta actividad, ha añadido, Fundación UNIR refuerza su compromiso con la creación de nuevo patrimonio musical español del siglo XXI.

Presentar una obra de esta envergadura es algo excepcional en 2026" Ernesto Monsalve Director del oratorio

Las entradas están disponibles desde el 23 de marzo en la sacristía de la Iglesia de N.P. Jesús Nazareno (C/ Peso, 2). La recaudación, con un donativo de 10 euros, se destinará a los fines sociales de la cofradía.