La Iglesia planta cara a la despoblación y reivindica el valor del mundo rural con una serie de charlas por la provincia de Burgos

En el marco de una campaña diocesana centrada en el mundo rural, la Iglesia ha analizado el reto de la despoblación en una de las zonas más afectadas de la provincia. El vicario de Pastoral, José Luis Lastra Palacios, ha calificado el encuentro como “positivo” y ha transmitido un mensaje claro: “no hay que tirar la toalla”, porque, según afirma, “las tendencias a veces son reversibles”.

El objetivo es realizar charlas mensuales en una localidad distinta, recorriendo los distintos arciprestazgos de nuestra provincia, un encuentro sobre una temática relacionada con el mundo rural en Burgos. Estos encuentros pretenden conocer mejor la realidad de la mano de sus protagonistas, reflexionar a partir del Magisterio de la Iglesia y poner en valor algunas experiencias de presencia y compromiso de cristianos concretos y de la Iglesia en este ámbito.

Una realidad agridulce

Lastra ha descrito la sensación general como “agridulce”. Por un lado, ha reconocido los efectos negativos del declive demográfico, como el envejecimiento y la pérdida de servicios, una dinámica que ha calificado como “la pescadilla que se muerde la cola”. Por otro, ha subrayado el valor de la “cultura rural que no hay que perder”, basada en “la cercanía, la proximidad y el cuidado mutuo”.

Este capital social puede ser un polo de atracción para quienes buscan “una vida de mayor calidad”. En este sentido, ha destacado que la Iglesia puede “aportar bastante” gracias a la “capilaridad que tienen los pequeños pueblos”, funcionando como un espacio de encuentro bajo el lema de la campaña: “Tierra de encuentro y compromiso”.

Quienes han salido de los pueblos a estudiar a otros sitios o a trabajar, que mantengan esa autoestima y que no desprecien lo que el mundo rural les aportó" José Luis Lastra Palacios Vicario de Pastoral

El papel clave de los jóvenes

El vicario ha puesto el foco en el papel de los jóvenes para frenar esta tendencia. Ha compartido una experiencia del arciprestazgo de Amaya, donde ante los pocos jóvenes que hay —“suman 150 chavales en toda la comarca”, según le trasladó un profesor de Melgar y Villadiego—, la Iglesia les ofrece actividades conjuntas. Lastra ha resaltado como “algo muy bonito” el hecho de que algunos universitarios “vuelven” para colaborar con los más pequeños, pidiendo a los que están fuera “que no pierdan esa identidad y echen una mano”.

David Arranz Fotograma del documental 'Canal de Castilla. El sueño ilustrado', del acueducto de Abánades en Melgar de Fernamental (Burgos)

Asimismo, ha abordado la importancia de la autoestima del mundo rural frente a la “desestima” que a veces se percibe desde el exterior. “Quienes han salido también de los pueblos jóvenes a estudiar a otros sitios o a trabajar, que mantengan esa autoestima y que no desprecien lo que el mundo rural les aportó en su educación”, ha señalado Lastra.

Si se te cae un puente, no esperes a que vengan a arreglártelo. Hazlo tú" José Luis Lastra Palacios Vicario de Pastoral

Implicación activa y políticas

Sobre las soluciones, Lastra ha insistido en que los habitantes de los pueblos no pueden adoptar una actitud pasiva “esperando a que nos lo arreglen los demás”. Ha defendido la necesidad de una “implicación activa”, ilustrándolo con un ejemplo claro: “Si se te cae un puente, no esperes a que vengan a arreglártelo. Hazlo tú, por lo menos de momento, porque si no se pueden olvidar de ti”.

Finalmente, ha concluido que, si bien “las políticas son necesarias” y se debe pedir a las administraciones que “cuiden aún más el mundo rural”, la solución real pasa por la “necesaria implicación entre todos”. Este esfuerzo debe nacer “desde dentro”, aunando al tejido asociativo, las instituciones públicas y a la propia Iglesia.