Valladolid, ciudad candidata a recibir el sello 'Más bici' por su compromiso con este medio de transporte

La Vuelta announces the 5️⃣ candidate cities to receive the first ‘Más Bici’ quality seal 🚲



La Vuelta anuncia las 5️⃣ ciudades candidatas a recibir el primer sello ‘Más Bici’ 🚲



✅Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza✅ #LaVueltaesMás #MásBicientuVida… pic.twitter.com/lpMb95tzrJ