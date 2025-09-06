Valladolid celebra su Feria y Fiestas de La Virgen de San Lorenzo más accesibles: "No hay fiestas si no somos capaces entre todos de disfrutar"

Con el comienzo del 25 aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo el Ayuntamiento de Valladolid ha demostrado una vez más su compromiso con la accesibilidad incluyendo por primera vez un interprete de lengua de signos durante el pregón, y con la incorporación una vez más del balcón del Ayuntamiento dedicado a las personas con movilidad reducida, para que puedan disfrutar de los conciertos programados del escenario principal. "No hay fiesta si no somos capaces entre todos, y por todos, de disfrutar de la fiesta", declaraba el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Pero estos no serán los únicos lugares en el que las personas con movilidad reducida tendrán sus espacio, la Feria de Día y la Feria del Folklore y la Gastronomía también han pensado en ellos. Concretamente, este año las casetas contarán con espacios de accesibilidad, descanso y disfrute que, como ha dicho el alcalde Jesús Julio Carnero, estarán "dedicados a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida, y puedan disfrutar de la Feria de Día".

"Ojalá algún día no hablemos de inclusión y sí que hablemos de convivencia" Conchi Galván Presidenta de Autismo Valladolid

"Incluyen elementos de accesibilidad en todas las casetas de la feria y elementos también de descanso y de disfrute en muchas partes. Creo que es un paso notable", lo explicaba Francisco Sardón, presidente Impulsa Igualdad.

baños portáles más accesibles

Se desplegarán baños portátiles en distintas zonas de la ciudad, con motivo de la celebración de la Feria de día. Serán en total son 54 unidades, de las cuales 10 serán accesibles, 3 más que el año pasado. La ubicación de los baños accesibles será la siguiente: Plaza de Santa Ana, inmediaciones de calle Ferrari- Plaza de Fuente Dorada, Paseo Zorrilla (a la altura del Lucense), ⁠Cadenas de San Gregorio, Acera de Recoletos, Plaza de ⁠Portugalete, Las Moreras, antiguo Picadero de la Academia de Caballería, y explanada de la calle Mieses.

"Es un camino largo de la accesibilidad universal pero vamos dando pasos para conseguirlo y, como decíamos antes, ojalá algún día no hablemos de inclusión y sí que hablemos de convivencia, de todos nosotros juntos", decía la presidenta de Autismo Valladolid, Conchi Galván, quien ha asegurado que es un camino largo pero van avanzando.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, acompañado de los representantes de organizaciones de personas con discapacidad

También las actividades para niños tienen cabida dentro del plan de accesibilidad para las fiestas de este año, empezando mañana, domingo 7, con el concierto inclusivo "Colorado", en la Plaza del Libro del Campo Grande, seguido por el teatro infantil "La mujer que planta árboles", el martes 9, y "Los cuentos de Lana", el jueves 11, que contarán con la participación de un intérprete de lengua de signos.

Todas estas medidas llegan después de que el pasado mes de enero Valladolid fuese galardonada en los premios FITUR4all como el mejor "Destino Nacional Inclusivo", debido a su compromiso por hacer partícipes a las personas con discapacidad de todos los eventos que tienen lugar en la ciudad. Desde las organizaciones como Impulsa Igualdad o Autismo Valladolid, este tipo de acciones se reciben con ilusión, asegurando que son avances en un camino que aún es largo.