El futbolista que quiere fichar el Athletic de Bilbao y que ha reabierto el debate sobre la filosofía del club

El diario AS informaba esta semana del interés del Athletic de Bilbao en Efe Korkut, un joven centrocampista de 19 años que actualmente milita en el segundo equipo del Stuttgart. Una noticia que ha vuelto a abrir el debate sobre la filosofía del conjunto vasco y si este futbolista debería entrar dentro de la misma, pese a cumplir con los requisitos que tiene instaurados la entidad.

Efe Korkut es el hijo de Tayfun Korkut, un exfutbolista turco, nacido en Alemania, que militó durante tres temporadas (desde el 2000 hasta el 2003) en la Real Sociedad y otra más en el Espanyol. Durante su estancia en San Sebastián nació su hijo Efe, que ahora destaca en las categorías inferiores del Stuttgart y que lleva tiempo llamando la atención del Athletic. Tanto que, según AS, ya lo tendrían atado.

Instagram El hijo de Tayfun milita en las categorías inferiores del Stuttgart.

Nacido en Donostia cuenta con doble nacionalidad, turca y española, y ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección otomana. Tiene contrato hasta 2026 y un valor de mercado de 400.000 euros. Al haber nacido en el País Vasco entraría dentro de la filosofía del club, aunque son muchos en las redes sociales los que no comparten este hecho y han abierto un acalorado debate al respecto.

filosofía del athletic

El Athletic Club como institución, así como el conjunto de sus seguidores, se caracteriza por la defensa de unos valores cada vez menos frecuentes en el fútbol y en el deporte del siglo XXI. El orgullo por lo propio, reflejado en su máxima expresión con su política de cantera, marca la diferencia con cualquier otra filosofía o manera de entender el fútbol en todo el mundo.

El Athletic Club está radicado en Bilbao, provincia de Bizkaia (País Vasco). Nuestra filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas.