Del soterramiento de Murcia o Valencia a la posibilidad de Valladolid, la exposición que documenta que “no es imposible”

Más de un centenar de imágenes, artículos de prensa, modelos de soterramiento de otras ciudades como Murcia o Valencia. La plataforma por el soterramiento ha inaugurado en el Centro Cívico Zona este viernes una exposición que itinerará por los centros cívicos de la ciudad y que documenta que el soterramiento en Valladolid es posible y de justicia. No falta en esas imágenes, el ministro, Óscar Puente.

Esta exposición pretende hacer un recorrido con “imágenes históricas” que muestran la evolución de la ciudad. “Desde que los ciudadanos pasaban sobre las vías del tren hasta que se construyó el muro y se ejecutaron los primeros túneles que, en aquellos momentos, eran la única solución”, explican en un comunicado desde la Plataforma del Soterramiento.

Son numerosas las fotografías de túneles y pasarelas “que se han ido degradando” a lo largo de los años y del muro de la vergüenza que permanecerá si se ejecuta la nueva estación propuesta por el ministerio.

“Mostrar la realidad que algunos pretenden ocultar y sobre todo también reflejar que los túneles y pasarelas que proponen la integración pues no resuelven los problemas de la ciudad y de los 90.000 ciudadanos que vienen al otro lado de las vías. Sobre todo para que quede claro con ejemplos de otras ciudades que tenemos en imágenes y las obras de otras ciudades que la única integración social y la única integración urbanística posible pues es con el soterramiento de las vías”, explica Cecilo Vadillo, fundador de la plataforma.

El soterramiento de las vías del tren en Valladolid haría un proyecto de ciudad más social porque no estaría dividida.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, defiende que se conseguiría eliminar esa barrera creada por el hombre y cree que es posible hacerlo como ya está ocurriendo en ciudades como Almería, donde, dice, han utilizado fondos europeos. Carnero pide al Gobierno de España implicarse de “manera clara y contundente” junto a todas las administraciones como el gobierno autonómico y el ayuntamiento que ya ha mostrado una “clara predisposición” para apoyar un proyecto único.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en defender el proyecto más social que podemos imaginar los vallisoletanos. El soterramiento no es imposible otra cosa es que en este momento esté retrasado o se intente paralizar, pero el soterramiento no es imposible y como no es imposible vamos a seguir trabajando todos los ciudadanos que quieran”, defiende Jesús Julio Carnero.