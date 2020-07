Puente descarta los conciertos multitudinarios en la Plaza Mayor durante las Ferias y Fiestas de San Lorenzo

El Ayuntamiento está ultimando los aspectos referidos a las Fiestas de La Virgen de San Lorenzo. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha señalado que "las fiestas como las que conocemos habitualmente, es evidente que no van a poder celebrarse". El Ayuntamiento está delimitando los aspectos que sí se pueden preservar y mantener para las ferias.

PUENTE DESCARTA LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS MULTITUDINARIOS EN VALLADOLID

Los hosteleros han comunicado que no habrá Feria de Día, las Casa Regionales no celebrarán la Feria Gastronómica y las actividades de las peñas no se llevarán a cabo.

De momento, la normativa permite actividades en el recinto ferial siempre y cuando se cumplan las normas socio sanitarias, ya que es un sector económicamente devastado actualmente y Valladolid podría convertirse en una oportunidad para los feriantes.

El alcalde ha expresado que el propósito es que la actividad de la hostelería se desarrolle al máximo de sus posibilidades, yendo a un formato de conciertos pequeños, repartidos por toda las ciudad, con el objeto de animar a la ciudadanía a que visite las terrazas.

En cuanto a las numerosas actuaciones, el alcalde ha indicado que "conciertos en la Plaza Mayor, sin control, multitudinarios, para 25.000 personas no se van a celebrar".

Óscar Puente insiste en que no es prudente dar nada por hecho porque la situación es cambiante. "Igual que hace un mes las cosas pintaban mejor, ahora pintan peor y no sabemos si van a cambiar en quince días", argumentaba. La decisión final sobre las fiestas se determinará en la segunda semana de agosto.

CELTAS CORTOS Y FETÉN FETÉN PODRÍAN ACTUAR EN LAS FIESTAS DE SAN LORENZO

Los conciertos de Celtas Cortos y Fetén Fetén que estaba programados dentro del ciclo de conciertos acústicos 'Viva la vida' durante los meses de julio y agosto, fueron cancelados, pero, según ha podido saber COPE se baraja la posibilidad de transladar sus actuaciones y el formato a las Ferias y Fiestas de San Lorenzo, con la difencia de que en lugar de la venta de entradas se pondrían a disposición invitaciones de los vallisoletanos.