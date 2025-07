Medina del Campo (Valladolid) pide ayuda y refuerzo policial para atender un aumento de la población inmigrante

El alcalde de Medina del Campo, Valladolid, Guzmán Gómez, ha pedido al subdelegado del gobierno, Jacinto Canales, más ayuda y un refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional ante el aumento de los enfrentamientos entre la población inmigrante. “Hay algunos encontronazos, imágenes que no me gusta ver, alguna pelea, no es algo a lo que estamos acostumbrados a ver en Medina. Estamos acostumbrados a vivir tranquilos”, ha señalado.

Los datos sobre criminalidad de 2024 del Ministerio del Interior apuntan a que se ha disparado un 39 por ciento, especialmente las riñas multitudinarias. El alcalde de la villa medinense, Guzmán Gómez, ha explicado en Mediodía COPE que hay zonas de concentración de inmigrantes que viven en la calle, que "no llegan a los servicios sociales que presta el Ayuntamiento y que generan situaciones violentas con enfrentamientos entre ellos, riñas y peleas que antes no se habían producido en Medina del Campo".

"No es algo a lo que estamos acostumbrados a ver en Medina" Guzmán Gómez Alcalde de Medina del Campo, Valladolid

El alcalde ha pedido por carta a la subdelegación del gobierno que refuerce las ayudas para atender al creciente aumento de la población inmigrante, dado que los recursos del Ayuntamiento son limitados. Aunque la plantilla de la Policía Local cuenta con 26 efectivos, tras la incorporación de ocho nuevos agentes, Gómez cree que es necesario reforzar con agentes de la Policía Nacional. “Hacemos verdaderos esfuerzos, pero allá donde no podemos llegar, pedimos ayuda, como dijo Pedro Sánchez. La hemos pedido”, enfatiza.

La subdelegación niega problemas de seguridad

En COPE ha respondido el subdelegado del gobierno, Jacinto Canales, quien ha precisado que los datos más recientes sobre criminalidad arrojan un descenso del diez por ciento en la localidad en el primer trimestre. Rechaza problemas de seguridad en el municipio. “A todos nos gustaría que no hubieran hurtos, pero en Medina es una población segura y no hay razones para alarmar a la población o a los visitantes”, afirma el subdelegado Canales.

“Sí que estamos enviando unidades a hacer controles discrecionales para ver si hay problemas de seguridad" Jacinto Canales Subdelegado del gobierno en Valladolid

Jacinto Canales, subdelegado del gobierno en Valladolid, aclara en COPE que la UPR no ha detectado problemas de seguridad

Asegura que las unidades de UPR de la Policía Nacional, la unidad operativa encargada de la seguridad en los entorno urbanos, no ha detectado problemas de seguridad. “Sí que estamos enviando unidades a hacer controles discrecionales para ver si hay problemas de seguridad. De momento no los hay. Pero se van a seguir enviando”, ha sentenciado.