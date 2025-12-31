Luis Argüello presidirá un acto de desagravio tras la profanación en la iglesia de La Santa Espina (Valladolid)

Luis Argüello presidirá en La Santa Espina un acto de desagravio tras la profanación de la Iglesia

El Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, presidirá un acto de desagravio este sábado, 3 de enero, a las 18:00 horas. El acto tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de Santa María del Monasterio de La Santa Espina, cuyo sagrario fue forzado y profanado el pasado domingo, 28 de diciembre. Durante el asalto, fueron sustraídas las Sagradas Formas que se encontraban en su interior.

Este hecho, que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, es considerado por la Iglesia como "una ofensa de especial gravedad al Señor y a la Iglesia Católica". La gravedad del acto reside en que para los fieles, el Santísimo Sacramento es la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrados.

Segunda profanación en un año

Desde el Arzobispado de Valladolid han lamentado tener que denunciar "por segunda vez en un mismo año la profanación del Sagrario de una de nuestras iglesias". El suceso anterior motiva una nueva llamada a la comunidad católica.

Volvemos a exhortar al conjunto de los fieles vallisoletanos a orar en desagravio por este acto sacrílego" Fuentes del Arzobispado de Valladolid

En este sentido, han vuelto a "exhortar al conjunto de los fieles vallisoletanos a orar en desagravio por este acto sacrílego". También han hecho un llamamiento a cuidar tanto la celebración de la Eucaristía como la reserva del Santísimo Sacramento en los sagrarios de los templos.