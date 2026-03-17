Arranca la construcción de la segunda fase del Hospital de Cáceres, la mayor obra sanitaria de Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha formalizado el contrato para la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. El proyecto, adjudicado el pasado noviembre a la UTE Sacyr Construcción SA-Gévora Construcciones SA, cuenta con una inversión de 188,7 millones de euros.

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha calificado este trámite como "un paso fundamental para continuar con la que será la mayor obra en la historia del Servicio Extremeño de Salud", destacando su relevancia para la región.

Un paso fundamental para continuar con la que será la mayor obra en la historia del Servicio Extremeño de Salud" Elena Manzano Portavoz de la Junta de Extremadura en funciones

Tres años y medio de obras

Según la planificación anunciada, el plazo de ejecución de la obra comenzará oficialmente en el mes de abril y se prolongará durante un periodo total de 42 meses, lo que equivale a tres años y medio.

Una vez finalizada esta segunda fase, el nuevo Hospital de Cáceres ampliará sus capacidades de manera significativa. El centro ofrecerá 711 camas, 25 quirófanos, 283 consultas y 2.093 plazas de aparcamiento, en lo que Manzano ha definido como "una gran noticia para toda la comunidad autónoma".