El Centro de Transfusión de Huelva organiza su primera macrocolecta del año en La Merced

(Foto de ARCHIVO)Donación de sangre.REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/3/2024

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza su primera macrocolecta de sangre y plasma de este año durante los días 18 y 19 de marzo. La principal novedad es su cambio de ubicación al Campus de La Merced, en la capital onubense, con un horario de 16:30 a 21:00 horas. El objetivo es aumentar las reservas de componentes sanguíneos de cara a la Semana Santa, una época en la que tradicionalmente descienden las donaciones.

Una necesidad constante

Desde el centro sanitario se ha destacado que la donación de sangre es un acto fundamental, ya que muchos pacientes necesitan transfusiones para afrontar tratamientos de quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, o para recuperarse de anemias y hemorragias. Por ello, es crucial mantener un nivel de reservas adecuado en los hospitales de Huelva para salvar vidas.

Además, con esta campaña se busca incrementar el número de nuevos donantes, con un foco especial en la juventud. La intención es consolidar la donación como un hábito solidario entre las nuevas generaciones.

Un gran despliegue para la donación

La macrocolecta contará con un operativo de 14 puestos de donación y un equipo de 18 profesionales entre médicos, enfermeras y técnicos. Como es habitual, la iniciativa cuenta con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y la Hermandad de Donantes de Sangre. Este año se suma la empresa Masiá Ciscar Las Palmeritas, que obsequiará con sus productos a quienes acudan a donar.

El apoyo continuo de la población resulta clave para alcanzar a más personas y atraer a nuevos donantes"

Otras vías para colaborar

Además de estas campañas, se puede donar sangre directamente en el Centro de Transfusión, ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y los miércoles también de 15:30 a 21:00. Para la donación de plasma se recomienda solicitar cita previa a través de los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

La donación también es accesible gracias a dos unidades móviles que recorren la provincia. Los horarios y lugares de estas colectas se pueden consultar en la web del SAS, en el apartado 'Donar sangre', y a través de las aplicaciones móviles ‘Dona Sangre Andalucía’ y ‘Salud Andalucía’.

Finalmente, desde el centro se anima a la ciudadanía a difundir las colectas a través de WhatsApp y redes sociales como Facebook, X e Instagram ([@donanteshuelva]). Según la institución, "el apoyo continuo de la población resulta clave para alcanzar a más personas y atraer a nuevos donantes que se sumen a esta red de vida y tomen el relevo de aquellos más veteranos que ya no pueden seguir donando".