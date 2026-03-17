El espectáculo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja recala en Jaén para acercar al público cuatro siglos de historia del arte

El espectáculo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja llega a la Explanada de El Corte Inglés de Jaén hasta el 22 de marzo para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360. Las entradas, cuya recaudación se destinará a la Asociación Jaén Solidario, se pueden conseguir ya en la web www.fundacionunicaja.com/luzyverso.

El espectáculo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja recala en Jaén para acercar al público cuatro siglos de historia del arte

‘Luz y Verso’ muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos. Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática. De esta forma, obras como ‘Las Meninas’ de Velázquez, ‘El Caballero de la mano en el pecho’ de El Greco o ‘La Maja desnuda’ de Goya dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El proyecto ofrece una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. ‘Luz y Verso’ permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de ‘Luz y Verso’ con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

‘Luz y verso’ se podrá disfrutar hasta el domingo 22 de marzo en horario de martes a viernes en dos pases a las 18:00 y 20:00 horas, con un pase matinal extra a las 12:00 horas en el fin de semana. El último domingo, los pases serán a las 12:00, 17:00 y 19:00 horas.

Las entradas solidarias se puede adquirir a un precio de 5 euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso (gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años).