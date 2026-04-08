CIBERSEGOVIA 2X25: La inteligencia artificial en un evento para todos los públicos en Segovia

La Fundación Caja Rural de Segovia ha anunciado la segunda edición de IA Caja Viva Experience, una jornada intensiva sobre Inteligencia Artificial que se celebrará el próximo 16 de abril. El evento busca consolidar el éxito de su primera edición y abordar el auge de una tecnología que "ha venido para quedarse", según los organizadores. La cita tendrá lugar en Segovia y reunirá a expertos, empresas y estudiantes.

Un programa para todos los públicos

La jornada está diseñada para un público muy diverso, desde estudiantes universitarios y de FP hasta profesionales de sectores como el farmacéutico, el diseño o la comunicación, así como empresas y emprendedores. El programa comenzará a las 10:00 horas y contará con ponentes como Francisco Hernando, que hablará de casos reales de IA en Segovia, o Iñaki Berzal, que explorará el nuevo modelo operativo "humanos más agentes de inteligencia artificial".

A lo largo del día, también participarán expertos como Andrea Santos, que ofrecerá una mirada "más humana" de la IA, y Beatriz Moreno, quien impartirá un taller práctico sobre creatividad y comunicación. El cierre de la jornada correrá a cargo de Gustavo Entrala, un referente en innovación con más de 500.000 seguidores en YouTube, cuya participación ha sido descrita como "un auténtico lujo".

La inteligencia artificial no es una amenaza, es un aliado"

La IA, una aliada estratégica para las empresas

Ángel Luis Llorente, presidente de la Fundación, ha destacado la importancia de que las empresas adopten la IA, señalando que aquellas que no lo están haciendo "van tarde". El evento abordará cómo la IA puede ser una herramienta clave, en un contexto donde el 75% de las empresas españolas todavía no la han implantado. Llorente ha afirmado que "la inteligencia artificial no es una amenaza, es un aliado, y que tenemos que juntarnos con él lo antes posible".

Uno de los puntos clave que se tratarán es la necesidad de establecer un protocolo de uso de la IA en las organizaciones para evitar riesgos como la filtración de datos. Según los expertos, es "mucho peor" que la IA se esté utilizando sin control a que no se use. Por ello, la formación resulta fundamental para aprovechar su potencial de forma segura y eficiente.

Hay que tener ejemplos prácticos porque eso nos va a dar ideas a cómo utilizarlo en nuestra propia vida"

El objetivo final de la jornada es, en palabras de sus responsables, "ampliar horizontes". Beatriz Serrano, directora de la fundación, ha insistido en la necesidad de "aterrizar" la tecnología con casos de uso concretos. "Hay que tener ejemplos prácticos porque eso nos va a dar ideas a cómo utilizarlo en nuestra propia vida, a nivel personal y a nivel profesional", ha comentado.