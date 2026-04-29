¡El Bilbao Basket hace historia! Gana 89-74 al PAOK Salónica y es el primer equipo en ganar dos años seguidos la FIBA Europe Cup

Nadie dijo que fuera a ser fácil ("qué sufrimiento", se escuchaba decir a una fiel seguidora de los hombres de negro en el descanso), pero si alguien podía dar la vuelta al -6 traído de tierras griegas para hacerse, por segundo año consecutivo, con la FIBA Europe Cup -siendo el primer equipo en lograrlo desde que se estrenara esta competición en la temporada 2015-16-, ése era el Bilbao Basket. Los de Ponsarnau lo han dado todo en defensa y han sido letales en lanzamientos en un tercer cuarto donde, con un 27-16, han cimentado su triunfo.

Tiempo habrá para ser conscientes de la gesta de este equipo, empujado una vez más por un bastión como es Miribilla, con 10.000 entregadas almas animando en todo momento, incluso en los peores instantes, como un primer cuarto de un quiero y no puedo que terminó con un 19-23 a favor del PAOK de Salónica.

La reacción ha arrancado en el segundo cuarto (gracias a un parcial de 24 a 18) y se ha afianzado en el tercero, donde los hombres de negro han logrado un gran 27-16. Por si fuera poco, el último cuarto ha comenzado con un 7-0 para los hombres de Ponsarnau para ponerse veinte por delante en el partido y catorce en la eliminatoria. El choque ha concluido con un 89-74 para el delirio de una la marea negra que, por segundo año, disfruta de un título europeo. Este jueves, a las 19:00 horas, tendrá lugar a la recepción al equipo en la Diputación foral de Bizkaia.

felicitación de la feb

Elisa Aguilar, Presidenta de la Federación Española de Baloncesto, ha felicitado a los hombres de negro por este título: "La segunda victoria consecutiva del Surne Bilbao Basket en la FIBA Europe Cup supone un hecho sin precedentes en la historia de esta competición, así como la constatación de que el proyecto del club se ha instaurado ya en la élite del baloncesto continental. El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau lleva varias temporadas dejando su impronta en Europa, regalando a sus aficionados grandes momentos de éxito y deporte, y contribuyendo a que el nombre de España siga en lo más alto. Enhorabuena al club, al cuerpo técnico y a sus jugadores por el título conseguido, y gracias por permitirnos sumar un título más a las vitrinas del baloncesto español", ha señalado.