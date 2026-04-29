(100-101) Así te hemos narrado el final del choque en el que ha caído el Unicaja ante Gran Canaria
Los de Ibón Navarro pierden en el Carpena en un partido que se decidió en la prórroga
Málaga - Publicado el
1 min lectura0:36 min escucha
"Que con mi pasta se lo haya pasado como se lo ha pasado en el piso de la plaza de España o en los viajes, con mi dinero y el tuyo, pena ninguna"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h