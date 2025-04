Eduardo, padre de Alejandro, desaparecido en Valladolid: “Que no se asuste”

Son ya más de diez días sin tener noticias suyas. A Alejandro se le perdió la pista el pasado domingo 23 de marzo la ciudad de Valladolid y desde ese momento, no se sabe nada de él. Es un chico alto, delgado, de 30 años, vestido con ropa oscura. Pantalón negro, abrigo negro y botas tipo montaña oscuras. Su padre, Eduardo, nos ha contado que no tienen “ni una sola pista”. Nada se sabe de él desde que saliese del hotel en el que se encontraba. Allí dejó su móvil, en la habitación. No pueden comunicarse con él. Es además una persona vulnerable “sufre brotes psicóticos” por lo que es muy probable que se encuentre desorientado. “Pierde la noción del tiempo”, nos explicaba su padre.

“Alejandro, por ejemplo, lleva una tarjeta de crédito en la cartera, si no la ha perdido, pero en esta situación no sabe para qué es la tarjeta”, lamenta su padre que añade que “si recobrará un poquitín de cordura y fuera con la tarjeta sacar dinero a un cajero pues ya estaba localizado porque saltarían todas las alarmas y en un minuto de la Policía Nacional sabría el punto exacto en el que estaba Alejandro y estaría todo todo arreglado”, apunta en COPE.

Nuevas batidas en coche para buscar a Alejandro

La familia y los amigos de Alejandro saben que puede estar en cualquier lugar, pero su apuesta se centra en el medio rural. Pueblos, montes, campo … por eso hacen un llamamiento a agricultores, ganaderos, pastores, cazadores, deportistas que corran o monten en bicicleta en las afueras de la ciudad o en los pueblos. “Es mejor no acercarse, por si se asusta. No es peligroso pero puede verse intimidado y echar a correr”.

Este fin de semana, concretamente el sábado 5 de abril, familia, amigos y voluntarios, piden ayuda a quienes tengan vehículo para buscar a Alejandro por los pueblos de la provincia de Valladolid. Está todo prácticamente empapelado con su foto, pero queda por hacer. La convocatoria es en Laguna de Duero, en la Plaza de Toros desde las 09.00 horas. La batida se repetirá el domingo 6 de abril, a partir de la misma hora.