El obispo de Mondoñedo-Ferrol insta a "soñar y dialogar" para superar la exclusión en el inicio de 2026

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha estrenado el año 2026 con un mensaje de esperanza y compromiso social. En una entrevista concedida en la mañana de este domingo a COPE, monseñor Fernando García Cadiñanos ha compartido sus reflexiones sobre el camino que debe recorrer la comunidad en este nuevo año, marcado por la reciente clausura del Año Jubilar y la inminente celebración de San Julián, patrón de la ciudad naval.

El cierre de una etapa histórica en Mondoñedo

El prelado destacó el éxito de la clausura del Año Jubilar, celebrada el pasado domingo en la catedral mindoniense. Pese a las fechas navideñas, una nutrida representación de parroquias, vida consagrada y sacerdotes se congregó para dar gracias por un ciclo espiritual que no se repetirá hasta el año 2050.

"Fue una celebración marcada por el gozo y la fraternidad", señaló el obispo, agradeciendo la participación del coro de A Devesa y subrayando la importancia de estos actos para que la iglesia diocesana se sienta como "una familia" frente a la fragmentación de la sociedad actual.

Una carta a los Reyes Magos con trasfondo social

Con la mirada puesta en la festividad de la Epifanía, García Cadiñanos ha querido alejar sus peticiones de lo material para centrarse en las "realidades sangrantes" que recoge el informe FOESSA de Cáritas. El obispo ha pedido a Sus Majestades soluciones para los cuatro grandes retos que asfixian a la comarca:

Vivienda: El principal factor de exclusión social en la actualidad.

Empleo: La necesidad de puestos de trabajo dignos que permitan salir de la precariedad.

Juventud: Generar horizontes de esperanza ante la incertidumbre de las nuevas generaciones.

Migraciones: El reto de ser una sociedad capaz de acoger e integrar al diferente.

San Julián: Raíces y futuro para Ferrol

El obispo recordó también que el próximo miércoles, 7 de enero, Ferrol celebrará la festividad de su patrón, San Julián. La concatedral acogerá una eucaristía solemne a las 10:30 horas, un acto que el prelado define como una oportunidad para "entrar en nuestras raíces y presentar los proyectos de la ciudad ante el Señor".

Finalmente, García Cadiñanos aprovechó para invitar a los fieles a la peregrinación diocesana a Celanova, que tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo. Los interesados pueden inscribirse ya a través de sus parroquias o en la web de la diócesis para visitar la tumba de San Rosendo, una figura clave en la historia espiritual de la comunidad.