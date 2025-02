Dos policías de Valladolid, tras su paso por Valencia: “Nos siguen necesitando”

Volverían, a pesar de que en su recuerdo siempre quedará de forma imborrable el destrozo que la DANA provocó en Valencia el pasado mes de octubre. Al dolor por las pérdidas humanas, se sumaba la imagen dantesca de calles cubiertas de barro, coches apilados y mucha incertidumbre. Valladolid no tardó en reaccionar y ofrecerse y movilizó a 131 efectivos para dar cobertura a todas las necesidades de los municipios afectados.

Entre ellos, Laura y Toño, dos policías locales del Ayuntamiento de Valladolid. Laura fue de las primeras agentes en llegar a la zona cero. Viajó en diciembre a realizar labores de control de tráfico, vigilar para evitar saqueos y labores humanitarias. “Incluso llevamos a niños al hospital porque las familias lo habían perdido todo”.

Laura regresa con un profundo agradecimiento a pesar de la dura experiencia. “Seguiremos estando allí, siempre que haya falta”, puntualiza en Mediodía COPE, pero, ¿hasta cuándo?

Apoyo emocional

Toño es policía municipal en Valladolid, formó parte del quinto contingente. Ya no había barro en las calles, pero sí calles llenas de vehículos destrozados. Realizó tareas de rastreo de coches, ha prestado atención ciudadana y labores de seguridad y tráfico.

Reconoce que no estaban preparados para lo que se encontraron. “Prestamos apoyo emocional, hasta que no estás ante esa catástrofe no te ves capacitado. Es bastante duro”, pero advierte de que siguen necesitando ayuda, “Se ha dejado de ir. Nos siguen necesitando”.