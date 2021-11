Castilla y León estudia implantar el 'Pasaporte COVID' en "varios" sectores: "Vemos ventajas e inconvenientes"

El 'Pasaporte COVID' genera dudas en Castilla y León. El Gobierno autonómico estudia su aplicación, pero antes de decidir si implantarlo o no escuchará a su Comité de Expertos y a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León.

En un primer informe, según ha señalado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, la Dirección General de Salud Pública ha manifestado algunas "ventajas". Tales, como un 'efecto llamada' a la vacunación frente al COVID-19. Pero Salud Pública no descarta que pueda producirse el efecto contrario, por lo que en ese documento se reflejan también argumentos "en contra".

Igea no pone fecha a la posible aplicación del 'Pasaporte COVID'. Pero sí ha avanzado que se implantaría en "varios" sectores, aunque no ha especificado cuáles. "No se trata de estigmatizar a un sector en concreto", ha explicado el portavoz de la Junta en alusión a los establecimientos de hostelería. Sino de "prevenir" el contagio en lugares donde el riesgo de contagio es "más intenso".

Ámbito de aplicación: municipios o provincias

Llegado el caso, la Junta aboga por que esta medida se implante "de manera localizada" y "no de manera generalizada" en todo el territorio de Castilla y León.

Para determinar en qué municipios o provincias sería necesario el 'Pasaporte COVID' el Gobierno atendería, principalmente, a la presión hospitalaria. Aunque también a la incidencia acumulada.

Pero aún "es pronto", ha insistido Francisco Igea durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Todavía no hemos decidido qué niveles de saturación vamos a exigir en el caso de que se implante esta medida", ha afirmado.

Por el momento, mismas restricciones

La incidencia acumulada lleva semanas al alza en Castilla y León. Según los datos que actualiza diariamente la Consejería de Sanidad, a 14 días supera ya los 105 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la ocupación hospitalaria en planta y en unidades de críticos se mantiene por debajo del tres y el cinco por ciento, respectivamente.

La Junta descarta, por el momento, un aumento de las restricciones. "En este momento", ha asegurado Igea, "ninguna de las provincias nos obliga a ir más allá de donde estamos". "¿Eso quiere decir que no estemos preocupados?", se ha preguntado el portavoz de la Junta. "No", ha contestado. Pero "no vemos una situación de urgencia".