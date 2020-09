"Busca Ikea de Valladolid en Google": el reto viral que te lleva a la calle más inesperada

Hay un mensaje que se ha convertido en viral durante la jornada de hoy en redes sociales. "Buscad en Google Ikea Valladolid y mirá dónde está". Muchísima gente ha ido en masa en busca de su smartphone para buscar la conocida tienda. Diferentes usuarios en Twitter e Instagram compartían el mensaje para que todos buscarna la localización de Ikea en Valladolid.

A todo esto, no sé si habéis visto cómo se llama la calle donde está el Ikea en Valladolid. Buscad en Google y flipad. — GUILLE MOSTAZA (@GuilleMostaza) September 24, 2020

La ubicación de la tienda es: Calle me falta un tornillo, en la localidad de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pero este nombre no es casualidad. Es más una estrategia de marketing de Ikea. 1.044 internautas participaban en la votación para encontrarle ubicación a la tienda hace casi 10 años. El 54,3% elegía "Me falta un tornillo", mientras que "Como en casa, nada" y "Calle del abrazo en el sofá", que se quedaron con un 20% de los votos. Ganaba la opción elegida por 1.000 consumidores.

La gigante del mueble aseguró el 100% del sueldo de sus empleados pese al cierre por la covid-19. Ikea presentaba a finales de marzo a las autoridades competentes un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque garantizó el pago del 100% del sueldo a sus empleados.

Esto quiere decir, el ERTE presentado por Ikea en pleno estado de alarma a las autoridades no dejaba sin efecto alguno que la nómina de marzo de los empleados se vea alterada en ningún aspecto. Los trabajadores respiraban tranquilos.

Por tanto, los empleados de Ikea tienen la garantía y compromiso del pago del salario de este mes por parte de la compañía.

Igualmente, la firma no despedirá a nadie, ya que asegurará la vuelta de sus trabajadores en plantilla.

¿Quieres descubrir la receta por excelencia de Ikea?

Ikea se convirtió en noticia también este año por hacer pública su mítica receta de las albóndigas. Las albóndigas suecas solo necesitan 7 ingredientes para ser elaboradas: 500gr de carne picada de ternera, 250 gr de carne picada de cerdo, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 100 gr de pan rallado, 1 huevo, sal pimienta y varias cucharadas de leche entera. Para realizar la salsa que las acompañan si que necesitamos más ingredientes: mantequilla, harina, caldo de verduras, caldo de carne, nata, salsa de soja y mostaza de Dijon.