Ikea comparte la receta de sus famosas albóndigas 

Ikea es el gigante de los muebles para montar en casa, pero la empresa sueca no solo se ha hecho famosa por ese motivo, su cafetería le ha robado protagonismo. Especialmente sus albóndigas, este plato hace que muchas personas solo visiten Ikea para ir a comer y ni pasan a la tienda. Ahora Ikea ha sorprendido a todos desvelando la receta de sus famosas albóndigas suecas, de esta manera anima a sus clientes a mantenerse entretenidos en casa cocinando.

Desde la cuenta de Twitter de Reino Unido Ikea ha compartidos el siguiente mensaje: “¿Echas de menos tu dosis de albóndigas de IKEA? Hemos creado una receta para que puedas recrear este delicioso plato en tu hogar”. Para no perder la esencia de la empresa ha plasmado la receta en el formato de sus características instrucciones.

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7