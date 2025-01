Una bodega de Valladolid ante los aranceles de Trump: “Sin ganancia”

Exportar está sujeto no sólo a la competencia, ahora también a la incertidumbre de los aranceles. EEUU no es el cliente principal de las empresas exportadoras de Castilla y León, si bien el anuncio del ex presidente, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles y expandir una política proteccionista podría dar un golpe a la economía regional que ha cerrado hasta noviembre de 2024 con un aumento de las exportaciones del 17,7 por ciento. Si lo comparamos con 2023, alcanzaron los 18.508,7 millones de euros. La balanza comercial de Castilla y León, el indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones, arrojó un superávit de 3.602,3 millones de euros. Castilla y León ha registrado de nuevo la mejor evolución de las exportaciones entre enero y noviembre.

La bodega vallisoletana Dehesa de los Canónigos sabe lo que es pelear en el mercado fuera de la Ribera del Duero. Llevan en el mercado de Estados Unidos 15 años y allí exporta el 10%. Raúl Herreras de la Lama, Director de exportación de Dehesa de los Canónigos, explica en COPE que, en algunos casos, un fuerte arancel, puede dejar sin ganancia. “Un vino que se compre a 25 euros, allí tiene que pagar otros 25 aranceles y eso no supone beneficio. Lo que antes le costaba 25, ahora le cuesta a 50 al importador”.

La amenaza arancelaria de Donald Trump

De cristalizar el aviso de aplicar el 100% que propone Trump, asegura, tendrían que mirar a otros mercados. Ese precio lo asumiría directamente el importador y eso supondría que el precio del producto es menos competitivo.

Desde hace 12 años, su vino llega a más de 25 países, entre los principales están Estados Unidos, México, Dinamarca. Hay algunos que se resisten como Rusia. Asegura Herreras que conseguir ampliar la cartera de exportaciones es un trabajo complicado porque hay mucha competencia con productores como Italia, Francia, Argentina o Alemania. El 25 por ciento de su producción la destinan a otros países.