La bodega de la Ribera del Duero que triunfa en 25 países con una cosecha "impecable" y un legado familiar

El sector del vino en Castilla y León representa casi el 4% del empleo y cerca del 7% de las exportaciones agroalimentarias de la comunidad. En este contexto, la bodega Dehesa de los Canónigos, una de las fincas históricas de la Ribera del Duero, se erige como un actor fundamental. La bodega es también conocida por su iniciativa solidaria, con la que ha recaudado casi 100.000 euros desde 2011.

La cosecha de 2025 se presenta como “muy especial” para la familia Sanz, propietaria de la bodega. Iván Sanz, uno de los hermanos, ha explicado que, a pesar de las condiciones climáticas adversas, la cosecha ha prosperado de manera “impecable”, algo que atribuye a la guía de su padre recientemente fallecido. “Va a ser, yo creo que va a ser una cosecha de las que de las que recordaremos y de la que disfrutaremos, sin duda”, ha asegurado.

Va a ser una cosecha de las que recordaremos y de la que disfrutaremos, sin duda" Iván Sanz Dehesa de los Canónigos

De 200.000 a 300.000 botellas

El fundador de la bodega estableció una producción de 200.000 botellas, pero la cuarta generación de la familia se ha propuesto un nuevo hito: alcanzar las 300.000 botellas. Para lograrlo, la estrategia se basa en aumentar la superficie de viñedo propio y preservar las viñas históricas que garantizan la máxima calidad. Esta expansión se realiza manteniendo la máxima de elaborar vino únicamente con sus propias uvas.

Actualmente, entre un 25% y un 30% de la producción se destina al mercado internacional. Iván Sanz ha señalado que no pueden ampliar esta cuota porque “el mercado nacional nos respeta y nos valora”. La bodega cuenta con una red de más de 80 distribuidores en todo el territorio nacional, incluyendo los archipiélagos.

La clave: diversificar mercados

Raúl Herreras, director de exportaciones, califica el posicionamiento internacional como “muy bueno”. La bodega tiene presencia regular en más de 25 países, lo que les permite diversificar el riesgo y no depender de un único mercado. Además, según Herreras, la exportación ayuda a consolidar la marca: “muchas veces hacer marca fuera también te ayuda a hacer o consolidar incluso más la marca en España”.

Hacer marca fuera también te ayuda a consolidar incluso más la marca en España" Raúl Herreras Responsable de exportaciones en Dehesa de los Canónigos

El principal destino de exportación es Suiza, seguido de otros mercados como México, Latinoamérica (Ecuador, Guatemala, Panamá), Estados Unidos y algunos países de Asia. En Europa, la bodega está presente en todos los países, lo que demuestra la solidez de su proyecto internacional.

Esta diversificación ha sido clave para afrontar la situación geopolítica actual. Herreras ha explicado que no concentrar “todos los huevos en la misma cesta” les ha permitido mantenerse “muy tranquilos” ante crisis como los aranceles en Estados Unidos, el Brexit o el conflicto en Rusia. Esta estrategia contrasta con la de otras bodegas que, al depender de un solo país, se enfrentan a “un problema muy serio” cuando surgen inconvenientes.