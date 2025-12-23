Ortigueira aprueba un presupuesto récord de 8,5 millones para transformar el municipio

El pleno del Concello de Ortigueira aprobó este lunes los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a 8,5 millones de euros y que no se actualizaban desde 2022. El documento ha salido adelante con los votos a favor de PP, XA y PSOE, la abstención del BNG y el voto en contra de Primero Ortigueira, poniendo fin a años de bloqueo.

Este pacto supone un incremento de 2 millones de euros respecto a las últimas cuentas, superando el 25% de crecimiento. El acuerdo, fruto del diálogo entre el gobierno local, liderado por el alcalde Valentín Calvín, y el PSOE de Ortigueira, encabezado por Juan V. Penabad Muras, ha sido calificado por el ejecutivo como “fundamental para la estabilidad del municipio y la ejecución de los proyectos”.

Un plan de más de 3 millones de euros

Los presupuestos establecen un ambicioso plan de inversiones de más de tres millones de euros, solicitado por el grupo socialista, que se ejecutarán de forma progresiva. El gobierno local ha afirmado que “los vecinos llevaban meses demandándonos soluciones y, por fin, aquí están”. Para garantizar el cumplimiento, se creará una comisión de seguimiento que monitorizará el estado de los proyectos.

Desde el ejecutivo y el PSOE han puesto en valor el acuerdo, que “prioriza el beneficio de los vecinos”, y han criticado la postura de Primero Ortigueira. “Una vez más, anteponen sus intereses partidistas al bien común”, han señalado, añadiendo que “hoy han vuelto a demostrar que ni colaboran ni quieren a la villa, solo a su propio ego”.

Actuaciones en todas las parroquias

El plan de inversiones llegará a todas las parroquias con obras concretas. En Espasante, se reformarán las calles Areal y Sol y se creará un nuevo espacio de equipamiento en O Juncal con aparcamientos, servicios para caravanas y pistas deportivas. En Ladrido, se construirá un parque infantil, se mejorará la seguridad vial en la carretera a Espasante y se acometerá la obra de la depuradora.

Otras actuaciones destacadas incluyen aglomerados en caliente en O Viso, Céltigos y Loiba, la mejora de accesos en el entorno del CEIP José María Lage o la creación de una senda peatonal y carril bici hasta Santa Marta. También se prevé la compra de parcelas para aparcamientos en Cuiña y Devesos, así como la ampliación de la red de saneamiento en Serantes y la instalación generalizada de iluminación LED.