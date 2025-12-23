La gripe se dispara en La Rioja en vísperas de Navidad y pone en alerta al sistema sanitario

La Rioja ha entrado en fase epidémica con una intensidad media debido al aumento de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), según ha actualizado la Consejería de Salud y Políticas Sociales este martes. Los datos de la semana 51, que abarca del 15 al 21 de diciembre, muestran una incidencia global de IRAs de 854,70 casos por 100.000 habitantes, un notable incremento frente a los 687,79 de la semana anterior. El grupo de edad más afectado sigue siendo el de los niños y niñas menores de 4 años.

Aumento de la gripe y presión hospitalaria

En lo que respecta a la gripe, su incidencia también ha experimentado un nuevo repunte, alcanzando los 212,86 casos por 100.000 habitantes, mientras que la del COVID-19 se mantiene estable con solo 3,27 casos. Esta situación se refleja en los hospitales, donde a fecha de 22 de diciembre había 23 personas ingresadas por gripe, 5 por el virus respiratorio sincitial (VRS) y una por COVID-19. Las urgencias hospitalarias atendieron a un total de 445 personas en la última jornada, la mayoría en el Hospital Universitario San Pedro.

Llamamiento a la prevención en Navidad

Ante la proximidad de las celebraciones navideñas y el previsible aumento de las reuniones, la Consejería de Salud ha hecho un llamamiento a toda la población para extremar las medidas de prevención. El objetivo es, sobre todo, proteger a las personas más vulnerables, como mayores, pacientes crónicos, inmunodeprimidos y embarazadas. Las autoridades recuerdan que "la responsabilidad individual resulta clave para reducir contagios y evitar complicaciones", especialmente en los colectivos de mayor riesgo.

Entre las recomendaciones emitidas por Salud, se insiste en evitar acudir a reuniones sociales si se presentan síntomas como fiebre o tos, "utilizando mascarilla si se presentan síntomas leves" cuando se vaya a estar en contacto con personas vulnerables. También se aconseja ventilar adecuadamente los espacios cerrados, mantener una correcta higiene de manos y cubrirse la boca al toser o estornudar. Seguir las pautas de vacunación es otra de las medidas destacadas.

La vacunación sigue activa

La campaña de vacunación 2025-2026 continúa progresando con incrementos en las coberturas. Ya se han suministrado 87.643 dosis de la vacuna de la gripe, lo que sitúa la cobertura en mayores de 65 años en el 63,80%. En cuanto al COVID-19, se han administrado 37.857 dosis, con una cobertura del 47,71% en mayores de 70 años.

La campaña se mantendrá activa mientras haya circulación del virus y la disponibilidad de vacunas lo permita. Los ciudadanos que lo precisen pueden solicitar cita llamando al teléfono de Salud Responde (941 29 83 33), a través de la aplicación o web de Rioja Salud, o contactando directamente con su centro de salud habitual.