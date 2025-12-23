Polémica en la Policía Nacional de Extremadura: denuncian que los agentes de guardia en Navidad no tendrán cena

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado la decisión de la Dirección General de la Policía de no destinar ninguna partida presupuestaria para las cenas de los agentes que trabajarán durante las noches de Nochebuena y Nochevieja en Extremadura. La organización sindical ha calificado la medida como una falta de consideración hacia los funcionarios.

En un escrito dirigido a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, la secretaria regional de JUPOL, Belén Hurtado, ha puesto de manifiesto el "esfuerzo personal y profesional" que realizan los policías en unas fechas de especial relevancia familiar. El sindicato argumenta que un gesto como facilitar una cena especial contribuiría a mejorar la moral y el reconocimiento del personal policial.

Agravio comparativo y falta de apoyo

JUPOL subraya el agravio comparativo que esta situación supone respecto a otros cuerpos, como la Policía Local de Badajoz, cuyos agentes sí disfrutan de una cena especial gratuita. En cambio, la aportación de una empresa privada para la Policía Nacional resulta "claramente insuficiente", lo que obliga a los agentes a pagar de su propio bolsillo si desean una cena digna.

El sindicato basa su reclamación en la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que reconoce la existencia de un sistema de acción social para promover el bienestar sociolaboral de los funcionarios. Pese a haberlo solicitado formalmente, la petición de una partida presupuestaria fue denegada, según mantienen.