Detienen a cinco personas en Cartagena por blanquear dinero de estafas online

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cinco personas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados permitían el uso de sus cuentas bancarias para recibir dinero procedente de estafas realizadas a terceros.

Su función era desviar posteriormente estos fondos al entramado criminal a cambio de una retribución económica. Este eslabón es fundamental para ocultar la identidad de los estafadores y dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos.

El engaño del acceso no autorizado

El avance tecnológico ha permitido a los delincuentes desarrollar estafas cada vez más sofisticadas, como falsos anuncios de alquiler, phishing o ventas ficticias. Una de las más relevantes comienza con una llamada en la que los estafadores alertan a la víctima de un supuesto problema de seguridad para ganarse su confianza.

Su banca online está sufriendo un acceso no autorizado" Diego Seral Subinspector Policía Nacional

Con la excusa de proteger sus ingresos, los delincuentes convencen a la víctima para que realice transferencias a las cuentas de las 'mulas digitales'. Según ha informado la Policía, "su banca online está sufriendo un acceso no autorizado" es una de las frases que utilizan para generar alarma y conseguir que la persona transfiera el dinero a las cuentas que le facilitan.

Captación a través de falsas ofertas

La captación de estas 'mulas' se realiza con variadas técnicas de ingeniería social. Utilizan anuncios en redes sociales con promesas de “ingresos extra” o falsas ofertas de “trabajo bien remunerado” a través de internet.

Las cinco detenciones de Cartagena están relacionadas con cuatro denuncias formuladas en distintos puntos de España, concretamente en Valladolid, Castellón y Mahón. La Policía recomienda extremar la precaución, ya que prestarse a estas operativas convierte a la persona en un eslabón esencial de la actividad delictiva, aun cuando alegue desconocimiento.