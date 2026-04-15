El voleibol de Soria se une por Vera, la joven jugadora que libra "sola" su partido más difícil

El deporte soriano ha demostrado una vez más su cara más solidaria. Los dos clubes de voleibol de la ciudad, el Club Sporting Santo Domingo y el Río Duero Soria, han aparcado su rivalidad para unirse por una causa común: apoyar a Vera, jugadora de la categoría cadete del Sporting, que se encuentra luchando contra el cáncer infantil. Bajo el lema “Juntos como un equipo contra el cáncer infantil”, ambas entidades han organizado una serie de acciones durante este fin de semana para recaudar fondos y dar visibilidad a la enfermedad.

La iniciativa, impulsada por tres padres del club, busca apoyar a la joven deportista, de quien destacan su entereza y optimismo. “Ella está luchando y se enfrenta a esto, pero siempre se enfrenta con esa sonrisa, nunca ha perdido la sonrisa. Es ella la que te da ánimo”, ha explicado Sergio Corredor, uno de los promotores. Corredor se ha mostrado convencido de que Vera “va a salir MVP de ese partido, lo va a ganar”.

Está jugando este partido ella sola" Sergio Corredor Promotor de la iniciativa solidaria contra el cáncer infantil

“Está jugando este partido ella sola, porque lo tiene que jugar ella sola, no le podemos ayudar aquí en este momento, solo podemos animarle”, ha añadido Corredor, visiblemente emocionado. Es una batalla personal, pero la comunidad del voleibol se ha volcado para que tanto ella como su familia sientan todo el apoyo posible.

Un fin de semana solidario con tres vías de colaboración

Para recaudar fondos, se han puesto en marcha tres acciones principales. La primera es la venta de tickets de menús de McDonald’s a un precio de 10 euros. La cadena de restaurantes aportará el 60% de la recaudación a la Fundación Infantil Ronald McDonald, que ha facilitado alojamiento a la familia de Vera durante sus desplazamientos.

Además, durante los partidos que se disputarán en el polideportivo de Los Pajaritos, se instalará un stand. En él se venderán productos de la fundación y de McDonald's, como botellas, toallas o peluches, con precios que oscilan entre 1 y 5 euros.

La tercera vía es una rifa solidaria cuyas papeletas cuestan 2 euros. La recaudación íntegra se destinará a la Asociación contra el Cáncer de Soria, que también ofrece soporte a la familia. Se sortearán cuatro lotes con productos donados por numerosas empresas y establecimientos locales que se han sumado a la causa.

El derbi se viste de blanco

La campaña también incluye importantes gestos simbólicos. Todas las jugadoras de ambos clubes, así como los equipos del partido de playoff entre Río Duero y Teruel, llevarán unas pulseras doradas, color que representa la lucha contra el cáncer infantil.

Los dos clubes sorianos lucirán pulseras doradas de apoyo a la joven cadete y sus compañeras de categoría vestirán en el entrenamiento camisetas blancas

El momento más emotivo llegará el domingo a las 12:30, durante el derbi de categoría cadete. Los dos equipos vestirán una camiseta blanca en el calentamiento como homenaje a Vera, formando “un equipo solo contra el cáncer infantil”. Este gesto simboliza la unión total del voleibol soriano por encima de cualquier competición.

La rivalidad, aparcada por una causa mayor

Alfredo Cabrerizo, presidente del Río Duero, ha subrayado que el objetivo es “visibilizar” y decirle a Vera que “no estás sola”, sino que “el voleibol de Soria está con ella”. Ha destacado que estas acciones superan “con creces cualquier ámbito deportivo” y buscan paliar las dificultades añadidas de los tratamientos fuera de Soria.

Por su parte, César Gonzalo, presidente de Sporting Santo Domingo, ha afirmado que los clubes deben ser “la bandera de la sociedad” y actuar como “altavoces” en este tipo de iniciativas. “En este caso, no nos enfrentamos, vamos todos de la mano y utilizamos la fuerza de los dos clubes para dar visibilidad a esta iniciativa”, ha concluido.