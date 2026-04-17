El Betis se desploma ante el Braga y deja el futuro de Pellegrini en el aire

El Betis ha protagonizado lo que se ha calificado como un petardo histórico al caer eliminado frente al Sporting de Braga. El equipo, que partía con una ventaja de 2-0, se ha descompuesto en una segunda mitad "absolutamente ridícula", perdiendo el partido de vuelta por 2-4 y desaprovechando una eliminatoria que tenía en el bolsillo para alcanzar las semifinales.

Pellegrini, en el punto de mira

La derrota ha puesto inevitablemente el foco sobre el entrenador, Manuel Pellegrini. La caída progresiva del equipo en los últimos dos meses de competición ha abierto un amplio debate sobre si continuará la próxima temporada para cumplir el año de contrato que tiene firmado.

Una planificación deportiva cuestionada

Junto al técnico, la planificación deportiva ha quedado en entredicho. El análisis apunta a que se quedó corta en ciertas demarcaciones, un hecho reflejado en las últimas semanas y en un final de partido con jugadores como Bakambu en el campo y sin noticias de fichajes como Riquelme o Deossa.

Ahora se abre un período complicado para el Betis, que tiene por delante algo más de un mes de competición para intentar agarrar la quinta plaza. Mientras tanto, la conclusión es que "el proyecto Pellegrini queda muy en el aire".