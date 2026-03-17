El histórico Casino Amistad Numancia de Soria, del que fueron socios Machado o Gerardo Diego, urge nuevos socios que garanticen su supervivencia

Adolfo Sainz ha sido reelegido para afrontar su quinto mandato como presidente del Círculo Amistad Numancia de Soria. Aunque se muestra agradecido por la confianza de los socios y el apoyo de su junta directiva, Sainz ha confesado que le "hubiera gustado que alguien cogiera ya el relevo". Considera que "cinco mandatos son muchos" y cree necesaria la llegada de "gente con nuevas ideas y con nuevos proyectos".

La gran preocupación: el envejecimiento de los socios

A pesar de gozar de una "buena salud financiera" y contar con más de 600 socios, el presidente ha expuesto el que considera el principal problema de la institución. "El 30% de nuestros socios tienen más de 80 años", ha revelado Sainz, calificando el dato como "una auténtica barbaridad" y un reflejo de la sociedad soriana. Esta situación, advierte, implica que "dentro de unos años vamos a perder socios".

El 30 por ciento de nuestros socios tienen más de 80 años" Adolfo Sainz Presidente del Círculo Amistad Numancia

Ante este panorama, Sainz ha hecho un llamamiento urgente a la sociedad soriana. "Necesitamos socios porque si no esto desaparecerá, y cuando desaparezca nos echaremos todas las manos a la cabeza", ha sentenciado. La petición se dirige especialmente a aquellas personas que acuden con frecuencia a las actividades del casino pero que aún no son miembros.

No me vale esa excusa de 'cuando me jubile me haré socio del casino'" Adolfo Sainz Presidente del Círculo Amistad Numancia

El presidente ha insistido en la importancia de que los usuarios habituales den el paso y se comprometan con el sostenimiento de la entidad. "No me vale esa excusa de 'cuando me jubile me haré socio del casino', no. Tienes que ser socio ahora porque estás usando el casino", ha declarado, apelando a la responsabilidad individual para asegurar otros 176 años de historia.

Referente cultural y punto de encuentro

Sainz ha defendido la intensa actividad del Círculo, al que considera "la referencia cultural de Soria a nivel privado" con 243 actividades anuales. Además de conferencias, catas o presentaciones de libros, ha destacado que el renovado servicio de bar y restaurante ha puesto de moda el casino como un lugar para "tomar una cerveza, para comer, para tomarte un café".

VALENTIN GUISANDE El Círculo Amistad Numancia de Soria necesita nuevos socios que rejuvenezcan la asamblea y aporten nuevas ideas

Homenaje a la fidelidad de los más veteranos

La asamblea general también ha servido para rendir homenaje a los socios más veteranos, algunos con más de 50 años de vinculación. Para Sainz, este fue "lo más importante de la asamblea", un reconocimiento a quienes "pagan todos los meses religiosamente". Ha destacado el "fabuloso" ejemplo de aquellos que, por edad o impedimentos, no pueden visitar el casino pero "siguen siendo fieles" y contribuyen a su mantenimiento.

El Círculo Amistad Numancia se reivindica así como un espacio de encuentro intergeneracional y un motor de la vida social y cultural de Soria. Sin embargo, el llamamiento de su presidente evidencia que el futuro de esta histórica institución depende directamente de su capacidad para atraer a nuevos socios que tomen el relevo generacional.