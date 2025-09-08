Así se las apaña en la vuelta al cole una familia con once hijos que vive en un pueblo de Soria

Hoy ha sido un día de prisas, de mochilas, de cierto revuelo pero también de mucha ilusión en casa de la familia Acasandre. Hablamos de una familia de once hijos que vive en el pequeño pueblo de Gallinero en Soria. Siete de los once hermanos han vuelto hoy a clase porque estudian Infantil y Primaria. Tabita, su madre, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Soria y nos ha contado que pese a las carreras y los nervios del primer día “todos lo esperaban con mucha ilusión”.

Los pequeños de esta familia estudian en el colegio de Almarza donde acuden en autobús cada día, mientras los mayores regresarán la próxima semana a las aulas porque estudian en el instituto Politécnico de la capital soriana.

En una casa con once hijos sin duda es fundamental organizarse y compartir tareas por eso los padres tienen organizado un calendario que deben seguir los seis hermanos mayores para colaborar en las labores del hogar.

También deben compartir el material escolar y sobretodo los dispositivos digitales. “Si tienen que utilizar el ordenador deben turnarse y esperar a que acaben otros hermanos sus tareas”, explica Tabita, que subraya que los mayores además apoyan a los pequeños en las tareas escolares.

La cuesta de septiembre es más pronunciada en esta familia de trece miembros pero también es cierto, nos cuenta Tabita, que programas como el Releo y el reciclaje de material que realizan en el colegio de Almarza, hace más fácil la vuelta al cole. “Normalmente en al escuela reutilizan muchas cosas de las que le sobran del año pasado y desde luego para nosotros es fenomenal”, señala esta madre de familia numerosa.

El año pasado el gasto aproximado de la familia Acasandre fue de unos 1.000 euros pero cada año varía en función de si cambian las editoriales de los libros de texto o pueden mantener los del año pasado.

Una vuelta al cole sin duda ajetreada la que ha vivido hoy esta familia soriana pero donde no ha faltado la ilusión de los pequeños de la casa por volverse a encontrar con los amigos.