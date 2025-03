VIDEO: El socavón en la travesía de San Rafael (Segovia), "un horror"

San Rafael sigue enfrentando las consecuencias del socavón que ha interrumpido la travesía del municipio. La situación, que afecta a más de 15.000 vehículos diarios, incluidos 2.000 camiones pesados, ha generado una crisis tanto en la movilidad como en la economía local.

A esta hora, las labores de reparación continúan, con operarios trabajando intensamente en el relleno del socavón con hormigón para restablecer el tráfico lo antes posible. Los trabajos más complicados, como la reparación de la avería subterránea, ya se han completado, y ahora solo queda esperar que el hormigón fragüe antes de reabrir la vía.

Socavón San Rafael

¿CUÁNDO SERÁ LA ESPERADA REAPERTURA DE LA TRAVESÍA?

Javier Hernando, concejal de Urbanismo y Seguridad del Ayuntamiento de El Espinar y teniente de alcalde de San Rafael, ha mostrado su preocupación por la falta de información sobre los plazos de reapertura de la travesía. "No sabemos si lo abrirán mañana o pasado. No tenemos ninguna información", declaró en COPE Segovia. Además, criticó la gestión de la crisis y la falta de soluciones para aliviar el tráfico en la zona. "No entendemos por qué no se ha abierto la autopista como alternativa, cuando en otros puntos de España sí se han adoptado medidas similares en casos de emergencia", denunció.

Por su parte, el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, anunció que el ayuntamiento ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar medidas cautelares que permitan la apertura del peaje de la AP-6 mientras duran las obras. "Esperamos que el juzgado admita la petición y que el Ministerio tome medidas", afirmó. El alcalde también destacó que la Diputación de Segovia ha aprobado una declaración institucional respaldando la petición de apertura del peaje, lo que refleja la unidad de la provincia en torno a este problema.

los negocios próximos a la travesía, los más damnificados

Los comercios de San Rafael están sufriendo gravemente la situación. Sergio, propietario de una frutería en la travesía, relató el impacto en su negocio: "El pueblo está vacío. No hay clientes, y los proveedores tienen muchas dificultades para llegar". Muchos distribuidores han tenido que optar por acceder a pie para hacer las entregas, lo que está generando retrasos y pérdida de productos frescos. La gasolinera local también se encuentra entre los negocios más afectados, con una notable caída en el tráfico de vehículos. "Solicitamos que al menos se dejara un carril abierto o que se permitiera el acceso a la estación de servicio con carteles indicativos, pero no hemos recibido ninguna respuesta", explicó Hernando.

alerta bulo

Otro problema añadido es la proliferación de bulos en redes sociales sobre la apertura del peaje, lo que ha generado confusión entre los vecinos y transportistas. Figueredo pidió acudir siempre a fuentes oficiales para informarse y señaló que las barreras del peaje siguen bajadas, obligando a los conductores a hacer largos desvíos y sufrir retenciones en la carretera nacional.

Mientras las obras avanzan, la incertidumbre persiste entre vecinos y comerciantes, quienes esperan que se restablezca cuanto antes la normalidad en la principal arteria del municipio.