El V encuentro de Emprendimiento de COPE Segovia: "Es un encuentro para la gente que crea riqueza en el territorio"

Segovia se ha convertido este jueves en el epicentro del emprendimiento provincial con la celebración de un encuentro empresarial organizado por COPE Segovia. La jornada reúne a destacados empresarios del territorio para compartir impresiones, analizar el contexto actual y explorar vías de futuro.

Uno de los puntos clave del día ha sido la ciberseguridad, con la intervención del CEO de Ciber Segura, quien ha explicado las modernas estafas digitales y cómo las empresas pueden protegerse. Según ha señalado Javier Tutor, director regional de COPE en Castilla y León, los delincuentes "tampoco descansan, y cada vez, pues, modernizan más las las estafas".

Un encuentro imposible de realizar sin el patrocinio de Mobility Centro, concesionario Mercedes en Segovia Naturpellet, Torquemada Asesores, UNED Segovia, Pinturas Alyván, Hotel Cándido y Cibersegura. también con el de instituciones como Ayuntamiento de Segovia, Diputación de Segovia desde el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Cámara de Comercio y Asociación de Actividades Varias de FES.

Un lustro de sinergias empresariales

Este evento celebra ya su quinta edición, consolidándose como una cita clave para el tejido empresarial segoviano. Tutón ha destacado la fidelidad de los asistentes, explicando que muchos repiten cada año porque lo consideran un espacio para el aprendizaje mutuo y la creación de negocios, ya que "ha sido fruto de negocios durante las jornadas anteriores".

El director regional de COPE ha subrayado la esencia del foro: "Se trata de eso, de un encuentro en el que la gente que está generando empleo está creando riqueza en el territorio, se pone en común". Esta puesta en común permite aprender "del camino que han tenido las empresas, de los errores y de las cosas que van funcionando".

V Encuentro de Emprendimiento de COPE Segovia

Un encuentro en el que la gente que está generando empleo y creando riqueza en el territorio se pone en común"

Foco en los desafíos nacionales

A diferencia de lo que podría esperarse, el debate no se ha centrado en la incierta situación internacional, sino en los problemas nacionales y locales que afectan directamente a Segovia. Durante las ponencias ha salido a colación el tema de las ayudas de las administraciones a los emprendedores y la colaboración del sector privado.

Para COPE, la organización de este foro "supone sobre todo una satisfacción". Javier Tutón ha expresado su valoración "muy positiva" al ver el éxito de convocatoria y comprobar que los asistentes repiten y crecen cada año. Para la cadena, es clave "contribuir a compartir ideas, compartir problemas y compartir soluciones".

Supone sobre todo una satisfacción al ver la convocatoria que tiene"

V Encuentro de Emprendimiento de COPE Segovia