De disfrazar a un burro a carrozas dignas de ser declaradas 'Manifestación de Interés Cultural': la 60ª edición del desfile de carrozas de Fuentepelayo

Francisco Sanz Cubo, un alcalde de un municipio segoviano, que hace 60 años tras un verano en Castellón vio un desfile de carrozas, le gustó y se lo quiso llevar a su pueblo. Llegó, habló con los mozos y les dio la idea para ponerla en marcha allí. Acabó siendo todo un éxito... en Fuentepelayo.

Así fue como arrancó un evento tan arraigado en la provincia de Segovia que en esta edición de 2025 va a cumplir 60 años. El sábado 23 de agosto saldrá el Desfile de Carrozas y recorrerá las calles de Fuentepelayo. El programa arrancará a las 18:00 horas, cuando las carrozas quedarán expuestas en el recinto ferial para que vecinos y visitantes puedan contemplarlas de cerca. A partir de las 19:00, el desfile recorrerá las calles del municipio y culminará a las 20:00 en la Plaza Mayor, donde las comparsas ofrecerán sus coreografías y actuaciones. La jornada se prolongará con la entrega de premios, orquesta y discomóvil hasta bien entrada la noche.

Serán doce carrozas las que participen en este 60 aniversario gracias al trabajo de las doce peñas: Bare Nostrum, Pequeños Alborotaos, Kaluas, Ke-Tal, Nos llama la Barra, El Descontrol, La Tejada, Los Adyctos, La Trifulka, El Resacón, El Calentón y La Cuba.

60 años de las carrozas de fuentepelayo

Las creaciones de esta edición tendrán, obviamente, un cambio muy significativo respecto a la carrozas de origen. Hace 60 años eran construcciones más rudimentarias, hasta el punto que en la primera edición se disfrazó a un burro. Según ha contado en COPE Darío Serrano, presidente de la Asociación de Carrozas, "hemos visto fotos documentadas y era un burro tal cual con sus alforjas y una pequeña figura encima". Ha añadido que, según han podido comprobar, en la primera edición también se montó "un templo griego con columnas de yeso". Según avanzaron los años han pasado por estructuras de madera, forradas por yeso totalmente, poliespán...

Sin embargo ahora esto ha cambiado. Con talleres propios y municipales, las peñas tienen un lugar concreto donde trabajar durante el año la carroza que van a exponer durante las fiestas de Fuentepelayo. El material de la estructura de la carroza es el metal, forrado de plásticos reutilizados, se les sobrepone periódicos y por último para unificar todo se utiliza cartón fallero, pegado con una mezcla de harina y agua. Con todo ello, y como dice Darío Serrano, "con la habilidad de nuestros Salvador Dalí y Picasso", culminan las obras de arte.

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CULTURAL MERECIDA

Son 60 años de una arraigada tradición con una gran acogida en la provincia de Segovia, lo que permite etiquetar esta celebración como 'Manifestación de Interés Cultural'. Es una distinción que otorga la Junta de Castilla y León para diferenciar el desfile de carrozas de Fuentepelayo con el valor histórico y artístico que le corresponde. A efectos prácticos, además de poner en valor el evento, le ofrecería una mayor visibilidad.

Con la creación en el pasado mes de junio de la Asociación de Carrozas de Fuentepelayo pretenden unir las fuerzas de las doce peñas. Según ha explicado su presidente, con este movimiento tienen distintos objetivos:

Relacionarse con más facilidad con las instituciones

Difusión a través de redes sociales y medios de comunicación

a través de redes sociales y medios de comunicación Económico: cada carroza tiene un coste aproximado de 5.000€. Se financia a través de las peñas y con la fuerza de la asociación buscarán apoyos para el evento

En las últimas semanas, la recién creada Asociación Carrozas de Fuentepelayo —que agrupa a las peñas participantes y vecinos implicados en esta tradición— ha intensificado su actividad en redes sociales, reforzando la difusión del desfile y conectando con un público cada vez más amplio. La asociación ha recibido decenas de vídeos de apoyo enviados tanto por personalidades de Segovia y su provincia como por figuras reconocidas a nivel nacional, entre ellas, el periodista Juanma Castaño o el jugador de la Selección Española de Baloncesto y del Panathinaikos BC, Juancho Hernangómez, quienes han querido mostrar su respaldo a esta cita emblemática.

En Fuentepelayo ya está todo preparado para un nuevo desfile de carrozas en una edición muy especial: cumplen 60 años