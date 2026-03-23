Detienen a dos traficantes en la AP-6 tras una fuga en dirección contraria

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años y una mujer de 28, ambos residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro contra la seguridad vial y un tercero de atentado a agente de la autoridad. Los hechos han tenido lugar durante un control en la autopista AP-6, en el término municipal de Navas de San Antonio.

Una huida de alto riesgo

El suceso se ha desencadenado cuando la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Segovia procedió a dar el alto a un vehículo de alquiler en un dispositivo preventivo. En ese momento, los ocupantes, al advertir la presencia policial, arrojaron un bolso por la ventanilla, una acción que vieron por componentes del Escuadrón de Caballería que también se encontraban en el lugar.

Inmediatamente después, el conductor comenzó a realizar maniobras evasivas de extrema peligrosidad. El vehículo cambió el sentido de la marcha y emprendió una huida de película en dirección contraria por la misma autopista, poniendo en grave riesgo tanto a los agentes como al resto de usuarios de la vía.

Durante su intento de fuga, el coche ha embestido a los guardias civiles presentes en el control. Uno de los agentes ha sido golpeado con el retrovisor, mientras que otros han tenido que apartarse bruscamente para evitar ser arrollados.

Importante alijo de droga

Tras interceptar el vehículo, la Guardia Civil ha recuperado el bolso y ha confirmado que contenía una gran cantidad de sustancias estupefacientes. En total, se han intervenido 1.907 gramos de metanfetamina, 1.060 pastillas, tres botes de metanfetamina líquida y 600 dosis de LSD.