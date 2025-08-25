Bonos comercio en los pueblos de Segovia: descubre cómo ahorrar dinero en tus compras en el medio rural

Impulsar a los negocios del medio rural. Este es el principal objetivo de los novedosos bonos comercio que llegan a nuestros pueblos. Se trata de una campaña de descuentos si compras en tu comercio de proximidad en el medio rural. Son bonos por los que te vas a ahorrar 10€ en compras superiores a los 20€. En total se van a repartir 5.000 bonos y cada persona podrá obtener de manera gratuita un máximo de 3, es decir 30€ para compras de 60€.

En www.consumerural.dipsegovia.es se pueden solicitar estos bonos digitales. También en esta misma dirección se encontrará información sobre los establecimiento que están adheridos a esta campaña de la Diputación de Segovia. Son un total de 68 negocios de las 150 solicitudes que se enviaron. Muchos de ellos se han quedado fuera al no disponer de las herramientas digitales necesarias. Magdalena Rodríguez, diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, ha explicado que, "es una forma de reconocer el esfuerzo de nuestros pequeños comerciantes, así como revitaliza la vida de nuestros pueblos".

Kamarero -- Angel Camarero Lopez Bono comercio Segovia

'Tu pueblo, tu comercio' es el lema de esta novedosa campaña en la provincia de Segovia siendo esta su primera edición. Para futuras campañas considera Magdalena Rodríguez que tendrá más aceptación cuando vean el resultado. La diputada de promoción provincial y desarrollo rural ha explicado que, "las limitaciones digitales son grandes, pero lo principal ha sido el temor a la primera campaña".

Uno de los establecimientos que se han incorporado a esta campaña es la Tienduca de Gomezserracín. Su propietaria Ángela Ruano, espera que con estos bonos se incrementen las ventas a partir del 1 de septiembre. "Que con esto la gente venga a comprar al pequeño comercio que es por lo que estamos luchando contra las grandes superficies", añadía Ruano

Esta herramienta busca consolidarse como una forma de apoyo al medio rural en los próximos años.